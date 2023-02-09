Безопасность в Сети и умные приложения: ученики «КиберШколы» рассказали о своих разработках

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Старшеклассники представили собственные инновационные проекты и объяснили, как с их помощью можно изменить мир к лучшему.

В 1999 году Президент Российской Федерации учредил День российской науки, который ежегодно отмечают 8 февраля. Эта дата — хороший повод рассказать об учениках столичной «КиберШколы»: ребята создают «умные» приложения и мечтают стать большими учеными.

Ученик 10 «Т» класса Глеб Москалев прилежно учится, занимается киберспортом — участвует в турнирах Московского центра «Патриот.Спорт» столичного Департамента образования и науки. После школы планирует поступать в МГТУ им. Н. Э. Баумана или Московский физико-технический институт. Парень серьезно увлечен информационными технологиями — в данный момент разрабатывает приложение с использованием цифрового зрения.

Цифровое зрение, или компьютерное зрение — это область искусственного интеллекта, связанная с анализом изображений и видео. Она включает в себя набор методов, которые наделяют компьютер способностью «видеть» и извлекать информацию из просмотренного. Системы состоят из фото- или видеокамеры и специализированного программного обеспечения, которое идентифицирует и классифицирует объекты.

Приложение, которое создает подросток, способно решать задачи по физике разной сложности. Для этого необходимо лишь отсканировать текст задачи.

— Одна из возможностей разработки — полное отображение хода решения с объяснением шагов. Так пользователь сможет быстро разобраться в теме и отточить практические навыки. Чтобы научить приложение сканировать текст, пришлось исследовать нейронные технологии. На создание способа автоматического решения задач на основе данных, полученных из текста, ушло несколько месяцев упорного труда. Это моя первая разработка. Сейчас думаю еще над одним проектом, связанным с нейронными технологиями. А, возможно, займусь геймдевом — созданием игр для мобильных телефонов, консолей, компьютеров и других гаджетов, — поделился Глеб Москалев.

Проект еще одного талантливого ученика, Егора Сенько из 11 «Т» класса «КиберШколы», называется «Кибербезопасность в компьютерных играх с использованием нейронной сети».

Кибербезопасность — это набор процессов, передовых практик и технологий, которые помогают защитить критически важные системы и сети от цифровых атак. Они предотвращают незаконное получение доступа к ресурсам и данным и делают пользование интернетом более безопасным.

— Меня всегда интересовала IT-сфера, «КиберШкола» обеспечивает развитие и самореализацию в этом направлении. Наша школа — это первая ступень к научной деятельности, к созданию своих уникальных разработок. Мне, как киберспортсмену, было интересно понять, каким образом компьютерная программа может помочь специалистам обеспечить сохранение и защиту прав пользователей, а также как эффективно программа будет работать в данной сфере. Поэтому стал изучать нейронные сети и начал работать над проектом, который направлен на поиск действий нарушающих основной алгоритм в играх. Благодаря моей разработке пользователи будут защищены от взломов, — пояснил юный программист.

Егор Сенько — постоянный участник и неоднократный победитель киберспортивных турниров Московского центра «Патриот.Спорт». По словам его классного руководителя Алексея Бойкова, участие в соревнованиях и занятие разработками нисколько не мешают старшекласснику быть успешным в учебе.

— В нашей школе созданы условия для того, чтобы дети развивались во всех направлениях. Помимо изучения основных предметов, ребята занимаются в секциях дополнительного образования технической направленности. Егор успевает все — хорошо учится, достигает отличных результатов в киберспортивных соревнованиях, занимается научными разработками. А в прошлом году выиграл Всероссийскую олимпиаду школьников по русскому языку, что гарантирует ему результат в 100 баллов на ЕГЭ по предмету. В нашем классе и девушки, и юноши постоянно обсуждают какие-то фантастические проекты, многие мечтают стать известными учеными. Я уверен, что это им под силу, — сказал Алексей Бойков.

Столичная «КиберШкола» специализируется на информационных технологиях. Наравне с предметами общеобразовательной программы в ней преподают нейробатику, программирование и другие дисциплины, связанные с современными информационными технологиями. Ее ученики изучают искусственный интеллект, кибербезопасность, механику и правила создания компьютерных игр и стримерство — ведение прямых эфиров на разных площадках в интернете. На уроках информатики ребята учатся создавать «умные» приложения, которые могут пригодиться в быту. Узнать, как поступить в образовательное учреждение, можно на сайте школы. Узнать все о киберспортивных соревнованиях и подать заявку на участие в них можно на сайте Московского центра «Патриот.Спорт».