«Настоящая наука не имеет границ и национальностей»: лауреаты премии правительства Москвы рассказали о своих научных проектах

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8 февраля ежегодно отмечается День российской науки, учрежденный президентом Российской Федерации в 1999 году. В этот праздник мы взяли интервью у двух московских ученых, лауреатов премии правительства Москвы — 2022. Игорь Медведев и Дмитрий Жданов рассказали, как готовились связать жизнь с наукой еще в школе, над какими проектами сейчас работают, и на что обратить внимание нынешним старшеклассникам, которые собираются стать учеными.

Игорь Медведев, лауреат конкурса на соискание премии правительства Москвы молодым ученым — 2022 в номинации «Науки о Земле» за проект «Исследование колебаний уровня внутренних и окраинных морей в диапазоне периодов от минут до веков». Работает в Институте океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук. В свои 33 года он прошел путь от студента МГУ до заведующего Лабораторией цунами ИО РАН. Выпускник московской школы № 1219. Кандидат физико-математических наук.

Дмитрий Жданов, лауреат конкурса на соискание премии правительства Москвы молодым ученым — 2022 в номинации «Медицинские науки» за проект «Модуляция клеточных процессов переключающими сплайсинг олигонуклеотидами и роль эндонуклеазы EndoG в регуляции альтернативного сплайсинга». Работает в Научно-исследовательском институте биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича. Выпускник московской школы № 79 (сейчас № 97). Доктор медицинский наук.

1/2 Дмитрий Жданов / Фото: Из личного архива Дмитрия Жданова 2/2 Игорь Медведев / Фото: Из личного архива Дмитрия Медведева

— Каким был ваш путь в науку?

— Игорь Медведев. Родился и вырос я в Москве. С 1996 по 1999 год учился в школе-интернате № 58, с 1999 по 2006 — в школе № 1219 с углубленным изучением немецкого языка. Сейчас мне 33 года. Я защитил кандидатскую диссертацию по физико-математическим наукам в 2014 году. В начале февраля прошел этап предзащиты докторской диссертации в Институте океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

— Дмитрий Жданов. Я окончил московскую школу № 79 (сейчас № 97). На тот момент у нее был химико-биологический уклон. В 2010 году я выиграл конкурс президента Российской Федерации для обучения за рубежом. В рамках этой стипендии работал полтора года в США в научно-исследовательском институте.

— В чем суть вашего научного проекта, который подавался на премию? Какую пользу он принесет?

— И. М. Мои исследования посвящены колебаниям уровня морей, омывающих, в том числе, побережье нашей страны. Я изучаю как короткопериодные колебания, например, приливы и штормовые нагоны (морские наводнения), так и долгопериодные, для которых нужны длительные ряды наблюдений за уровнем, и которые происходят в масштабе десятков лет. Мои исследования носят как важный фундаментальный характер, так и практический. Экстремальные колебания уровня моря непосредственно влияют на хозяйственную деятельность человека в прибрежной зоне моря. Я оцениваю, как часто и какой высоты могут достигать штормовые нагоны и приливы на отдельных участках побережья российских морей. Результаты исследований могут быть использованы при проектировании сооружений в прибрежной зоне и на морском шельфе.

— Д. Ж. Разработана стратегия управления клеточными процессами (размножение, функционирование, гибель) с помощью воздействия на систему реализации генов при помощи коротких РНК-молекул. Метод может применяться для терапии генетических заболеваний.

— Как в вас зародился интерес к науке?

— И. М. Интерес к научным исследованиям появился у меня в старших классах школы. Я читал научно-популярные книги про затопленные города и земли, и мне хотелось изучать подобные места и события, сделавшие их такими. Любимыми предметами в школе были география и история. После школы я поступил на географический факультет МГУ и сразу определился с направлением — изучением катастрофических процессов в океанах и морях, поэтому поступил на кафедру океанологии. В процессе обучения в МГУ я попал в Лабораторию цунами Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, где сначала писал курсовые работы и дипломы, а после окончания обучения в 2012 году остался работать. С 2012 года я планомерно прошел путь от лаборанта до заведующего Лабораторией цунами ИО РАН.

— Д. Ж. Мой учитель биологии Татьяна Павловна Сплошнова постоянно возила меня с одноклассниками в музеи, мы принимали участие в «зеленых» олимпиадах, делали небольшие реферативные проекты. Поэтому в старших классах я себя нигде не представлял, кроме как в биологических науках.

— Что нужно молодому ученому для успеха?

— И. М. Я думаю, что успешная карьера и высокие достижения в современной науке базируются на двух обязательных китах: хорошем и качественном образовании и неиссякаемом стремлении человека познать неизвестное, изучить тайны природы и объяснить существующие в ней аномалии и закономерности.

— Д. Ж. На мой взгляд, чтобы все получилось, должны сойтись три фактора. Личностные качества человека — знания, умения, стремления. Развитая инфраструктура — оборудование, реактивы, информация. Финансы.

— Ваш совет нынешним школьникам, которые интересуются исследованиями и наукой?

— И. М. Я советую стараться по максимуму получать в школе знания по предметам, которые имеют отношение к той области науки, которая интересует. Посещать научно-популярные мероприятия в своих городах. Сейчас в Москве много мест, где известные российские ученые регулярно рассказывают о своих исследованиях. Посещать научно-популярные фестивали, например, «Наука0+». Побольше читать научно-популярной литературы — сейчас издается много качественной литературы на русском языке российских и зарубежных авторов. Смотреть научно-популярные фильмы и лекции российских ученых на видеосервисах. Ответственно подойти к выбору направления высшего образования и будущего вуза.

Посещать кружки при научных институтах и музеях, а также подготовительные школы при вузах (например, Школу юного географа МГУ). Учиться продуктивно планировать свое свободное время, пользоваться широкими возможностями города для самообразования (посещать музеи, галереи, научные мероприятия) и поменьше отвлекаться на многочисленный «цифровой мусор» в интернете. Учить английский — это международный язык, на котором общаются и пишут почти все ученые мира. А настоящая наука не имеет границ и национальностей.

— Д. Ж. Советую развивать личные качества — аналитическое, критическое, системное мышление. Ориентироваться на процесс и результат. Не бояться ошибок: ошибка не означает, что ученик глуп. Больше читать художественной литературы. Быть активным, чтобы попробовать себя во многих областях. Стараться найти хорошего научного руководителя и сообщества.