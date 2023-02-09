Столичные волонтеры плетут маскировочные сети для солдат на Донбассе

Волонтеры Екатерина Добронравова (слева) и Екатерина Бородина вплетают лоскуты ткани в основу маскировочной сети, которую потом отправят на фронт / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Жители САО вносят свой вклад в проведение спецоперации на Украине. Они начали плести маскировочные сетки для солдат.

Прямо посередине комнаты, которую занимает общество инвалидов САО, стоят рамы для изготовления маскировочных сетей. Около стены — бильярдный стол. Он завален мешками с тканевыми заготовками внутри. Около импровизированных «станков» терпеливо трудятся несколько женщин. Они вплетают в растянутую сеть зелено-коричневые лоскуты. В углу в растянутую прямо на стульях сеть вставляют шнуры, которые в конечном счете придадут изделию нужную форму.

По словам руководителя организации Юлии Березиной, места в помещении уже не хватает. Вместо проведения выставок и концертов сотрудники общества и подопечные бросили все свои силы на столь необходимое сейчас дело.

«Производство» началось по инициативе волонтеров, жителей САО.

— Добровольцы сказали, что на фронте таких сетей очень не хватает. А у нас как раз был материал для основы, — говорит Юлия Березина. — За сутки мы нашли мастера, который умеет делать маскировочные сети. И сразу приступили к работе.

Правда, по словам Юлии Березиной, первый «блин» все же вышел комом.

— У нас были белые лоскуты. Мы их и пришили, — продолжает она. — Но оказалось, что нужна специальная ткань. Теперь мы ее закупаем на пожертвования. Все пошло по накатанной. Мы централизованно закупаем ленту «Оксфорд». Мы делали белые сети, но сейчас переключились на осенний вариант. За одни сутки такой «цех» может «выпускать» до трех сетей размером три на шесть метров.

— Время работы не ограничено, — поделилась одна из работниц Мария Филатова. — Я, например, плету сети по четыре часа в день. Потом начинают уставать руки. Нужно помогать фронту. Мой сын Алексей сейчас находится где-то в зоне боевых действий. Я очень жду, что все скоро закончится. Жду нашу победу.

Помимо маскировочных сетей, волонтеры делают куклы-обереги.

— В них мы вкладываем молитву, — рассказывает Юлия Березина. — Это большая психологическая поддержка для солдат.

Не остаются в стороне и жители. Каждый день они приносят сладости, постельное белье, вязаные вещи для бойцов.

— А я связала жилет. Ребятам пригодится, — рассказывает москвичка Наталья Рубцова. — Я и сама — офицер запаса, но, к сожалению, не могу уже участвовать в боевых действиях в силу возраста. Так что помогаю нашим защитникам таким незамысловатым делом.

Вся продукция, собранная в стенах общества инвалидов САО, отправляется бесплатно и адресно на фронт — в конкретные подразделения Российской армии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Чернякова, организатор производства маскировочных сетей в обществе инвалидов в САО:

— Все началось с того, что мы начали отправлять гуманитарную помощь в Херсон. А потом захотелось помочь больше. Я написала в префектуру Северного округа Москвы — мол, нужна помощь в организации. Мое письмо попало в общество инвалидов САО. Там уже мы решили делать маскировочные сети. Перед отправкой мы выходим напрямую на командование частей — для надежности.

Не хотим, чтобы груз оказался по другую сторону фронта.