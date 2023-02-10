Как одеваться на работу, чтобы не быть серой мышкой

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Женщины часто сталкиваются с проблемой подбора гардероба для офиса. С одной стороны, есть четкие требования к одежде, с другой — не хочется превратиться в серую мышку и потерять свою уникальность в строгом костюме. Дизайнер Валерия Утушкина в беседе с «Вечерней Москвой» назвала несколько приемов, которые помогут создать интересный образ, соблюдая дресс-код.

Классическая двойка

Никуда не деться от брючного костюма. С ним можно создавать действительно много образов, используя как базу. Выбирайте костюм с широкими брюками на высокой посадке. Пиджак берите прямого, свободного кроя и не застегивайте его на пуговицу.

Такой просторный костюм прекрасно смотрится со строгой рубашкой контрастного цвета. Добавьте к нему интересную обувь — яркие лодочки, лоферы на толстой подошве, белые кеды. Не забывайте и про сумки — выбирайте их под стиль обуви и каждый раз будете получать новый образ.

Лаконично и удобно

Бывают дни, когда в офис хочется прийти в пижаме или домашней одежде. В таком настроении лучше наденьте максимально комфортные, но при этом стильные вещи. Например, мягкий светлый пуловер, прямые классические брюки, аккуратные ботильоны, пальто или свободный удлиненный пиджак и дополните небольшой сумкой.

Выбирайте мягкие, нейтральные, пастельные оттенки. Чтобы добавить немного акцентов, наденьте массивные серьги или крупную подвеску. Выглядит просто, но так стильно!

Не бойтесь водолазок

Некоторые женщины считают, что водолазки уже давно вышли из моды. Но фешен-блогеры доказывают обратное. В водолазках, или гольфах/бадлонах особенно комфортно в прохладную погоду. Их небольшой ворот прикрывает шею, при этом не утяжеляя ее.

В офисный гардероб включите водолазки белого и черного цвета. Они прекрасно сочетаются с пиджаком, жилеткой и широкими брюками. Помните, что под водолазку нужно надевать бежевый, гладкий бюстгальтер.

Небанальный яркий элемент

Если в вашем офисе не очень строгий дресс-код, то присмотритесь к такой необычной детали, как цветные плотные колготки. Особенно интересно они будут смотреться под юбкой длины миди или макси, чтобы яркий цвет периодически мелькал, например, во время ходьбы.

Собирайте монохромный темный образ и добавляйте такую заметную деталь. Но учтите — с мини-юбкой яркие колготки могут выглядеть не совсем уместно для рабочей обстановки.

Спортивный шик

Как часто офисные сотрудницы мечтают поскорее снять каблуки и запрыгнуть в удобную обувь! Не мучайте себя, если действительно сложно или приходится много бегать по офису. Выбирайте удобные белые кеды на массивной подошве. Они шикарно смотрятся с широкими костюмными брюками.

Наверх надевайте что хотите — рубашку, футболку, гольф или джемпер. Вы будете выглядеть как легкая и энергичная офисная леди.

Стильно и уютно

Еще один способ разбавить строгие деловые образы — добавить в них немного уюта. Наденьте светлую монохромную одежду, например, юбку, утепленный гольф с высоким горлом и высокие сапоги. Поверх накиньте вязаный кардиган со свободными рукавами.

Для завершения образа сделайте легкую, слегка объемную прическу. Теперь вы выглядите словно стильная и деловая героиня фильма.