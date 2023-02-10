Картины как дань памяти солнцу русской поэзии

Директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев около бюста писателя / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

День памяти Александра Сергеевича Пушкина отмечается 10 февраля — в день смерти поэта, отсчитанного по новому стилю. Государственный литературный музей А. С. Пушкина традиционно подготовил мемориальную программу.

Уже с четверга, 9 февраля, в музей приходили почитатели творчества Александра Пушкина, чтобы возложить цветы к бюстам поэта, которые стоят в атриуме культурного учреждения. Но основная программа запланирована на пятницу, 10 февраля.

— Ровно в 14:45, в минуту, когда перестало биться сердце великого русского поэта, здесь состоится ежегодная минута молчания, — рассказал директор музея Евгений Богатырев. — После этого по нашей традиции прозвучит «Слово о Пушкине», в этом году его произнесет писатель Сергей Шаргунов. Эта речь всегда очень искренна, люди по-особому раскрываются, когда делятся своим восприятием творчества поэта.

Весь день вход в музей будет свободным для всех желающих.

— Нам очень важно сделать этот день особенным для почитателей пушкинского таланта, ведь люди приходят к нам, чтобы не просто познакомиться с биографией писателя, но и выразить ему свою любовь и уважение, — подчеркнул Богатырев.

Последним дням поэта, умиравшего в доме на Мойке после рокового выстрела Дантеса, посвящен отдельный зал, где представлены предметы, которые его окружали перед смертью.

— Здесь есть портреты тех, кто был рядом с поэтом в его последние минуты: Василия Жуковского, Александра Тургенева, Константина Данзаса, Владимира Даля и Натальи Гончаровой, — рассказал Богатырев. — У нас есть мемориальное перо — последнее, которым он пользовался в январские дни 1837 года. Известно, что у Пушкина была привычка грызть кончик пера. В том, что это действительно так, наши посетители могут убедиться лично.

К 186-й годовщине со дня смерти великого поэта в музее открылась выставка «Последняя дуэль». На ней представлены работы народного художника России Дмитрия Белюкина. Цикл масштабных живописных полотен начинается со встречи Пушкина со своим секундантом, Данзасом, а заканчивается сценой на Мойке — на улице уже собралась толпа, чтобы последовать за гробом знаменитого поэта. Художник создавал эти картины около двух лет. В следующем году их планируют показать в библиотеках и музеях, связанных с именем поэта, по всей России.

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