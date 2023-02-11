Какие прямые рейсы откроются на новых и популярных старых направлениях в 2023 году

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6 февраля в крупной российской авиакомпании сообщили: регулярные перелеты из Москвы в Тунис будут осуществляться с 30 мая 2023 года. «Вечерняя Москва» выяснила, какие еще прямые рейсы откроются на новых и популярных старых направлениях в этом году.

Проблема перелетов за рубеж начала решаться. В Росавиации сообщили об «очистке» 180 самолетов от западной регистрации. Это значит, что их теперь можно эксплуатировать и не бояться ареста судна в зарубежном порту. Об этом заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

— Одной из главных проблем для открытия новых направлений был недостаток самолетов, — пояснил исполнительный директор крупного туристического агентства Павел Епифанов. — Страна открыта, у туристов востребована, а лететь опасно: борт могут задержать. Сейчас этот вопрос решается.

Главный редактор портала авиановостей Роман Гусаров уточнил:

— В Евросоюз, США, Канаду и другие недружественные страны мы летать все равно не можем. Дело не в самолетах, а в том, что для нас до сих пор закрыто воздушное пространство. Зато Росавиация открывает для полетов все новые и новые направления — в дружественные страны.

Как пояснил Епифанов, открытие какого-то направления и реальные рейсы самолетов — это не одно и то же.

— Тунис, например, может быть открыт, но сейчас чартерных рейсов туда нет, потому что море пока холодное, — отмечает эксперт. — Конечно, есть и пятизвездочные отели, где бассейны с подогревом. Но отдых там дороже, чем в таких же условиях в Турции, поэтому и особого спроса нет. А нет спроса — нет чартеров.

Эксперт также уточнил: если туроператор или туристическое агентство предлагает вам тур в какую-либо страну, то, во-первых, это направление для полетов точно открыто, а во-вторых, туроператор уже зафрахтовал для перевозки самолет. Так что можете не беспокоиться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России:

— Прямое авиасообщение из России налажено с 32 странами. Полеты совершают 14 российских авиакомпаний. Мы очень ждем открытия прямого авиасообщения с Марокко. Также планируется открыть сообщение со многими странами Африки, например Занзибар и остров Маврикий

КСТАТИ

К этому лету планируется запустить прямые рейсы в Джакарту — столицу Индонезии. Лететь 17 часов. Многие россияне любят отдыхать на Бали, а из Джакарты это довольно близко.