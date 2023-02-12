«Нападает без раздумий»: пять самых опасных птиц на планете

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Вороватые чайки не так коварны и страшны, как некоторые другие виды птиц. «Вечерняя Москва» собрала список опасных пернатых.

Отправит в нокаут

Казуары и страусы считаются самыми опасными птицами на планете из-за их размеров, большого веса и очень сильного удара ногой. Взрослые пернатые этих видов могут отправить в нокаут человека с одного удара. Кроме того, у казуара на лапе имеется острый шип, которым он может проткнуть жертву, как кинжалом.

Я тебя запомнил

Вороны считаются опасными для человека из-за их стайного поведения, сильных когтистых лап и острого клюва. Они достаточно умны, чтобы запоминать лица обидчиков и нападать на них снова при встрече. Но большинство нападений ворон на людей объясняется защитой птицами своих гнезд.

Мала, да ядовита

Единственная ядовитая птица на Земле — маленькая питоху. Живет в Папуа — Новой Гвинее и ее перья пропитаны сильным нервно-паралитическим токсином. До нее нельзя дотронуться — это смертельно опасно.

Лебединая месть

Лебеди тоже могут быть источником опасности. Взрослый лебедь-шипун достигает в весе до 22 килограммов и если считает человека опасным для себя или своих птенцов — нападает без раздумий. Лебеди могут топить на воде пловцов и даже лодочников-байдарочников ударами клюва и крыльев.