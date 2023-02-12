Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Нападает без раздумий»: пять самых опасных птиц на планете

Павел Воробьев

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Нападает без раздумий»: пять самых опасных птиц на планете
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Вороватые чайки не так коварны и страшны, как некоторые другие виды птиц. «Вечерняя Москва» собрала список опасных пернатых.

Отправит в нокаут

Казуары и страусы считаются самыми опасными птицами на планете из-за их размеров, большого веса и очень сильного удара ногой. Взрослые пернатые этих видов могут отправить в нокаут человека с одного удара. Кроме того, у казуара на лапе имеется острый шип, которым он может проткнуть жертву, как кинжалом.

Я тебя запомнил

Вороны считаются опасными для человека из-за их стайного поведения, сильных когтистых лап и острого клюва. Они достаточно умны, чтобы запоминать лица обидчиков и нападать на них снова при встрече. Но большинство нападений ворон на людей объясняется защитой птицами своих гнезд.

Мала, да ядовита

Единственная ядовитая птица на Земле — маленькая питоху. Живет в Папуа — Новой Гвинее и ее перья пропитаны сильным нервно-паралитическим токсином. До нее нельзя дотронуться — это смертельно опасно.

Лебединая месть

Лебеди тоже могут быть источником опасности. Взрослый лебедь-шипун достигает в весе до 22 килограммов и если считает человека опасным для себя или своих птенцов — нападает без раздумий. Лебеди могут топить на воде пловцов и даже лодочников-байдарочников ударами клюва и крыльев.

Природа Птицы Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Наталия Бурмистрова
Наталия Бурмистрова

Милое очарование старинных улиц: как изменился Таганский район

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Сергей Багаев
Сергей Багаев

Имеем завидный потенциал: российская наука развивается в условиях русофобских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Все мнения
О проекте