Что запрещено делать коллекторам

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Коллекторы — сотрудники специализированных организаций, которые занимаются возвратом просроченной задолженности граждан. О том, какими правами обладают эти организации и что делать, если вы не брали кредит, а от вас требуют вернуть долг, — в материале «Вечерней Москвы».

В главном управлении Федеральной службы судебных приставов по городу Москве рассказали, что взаимодействовать с должником по вопросу возврата долгов имеет право кредитор или представитель, действующий от его имени, при условии, что кредитная или коллекторская организация зарегистрированы в установленном порядке.

Что запрещено делать коллектору:

применять физическое насилие или силу, угрожать их применением, а также применять методы, которые могут нанести вред жизни и здоровью человека;

повреждать и уничтожать имущество, а также угрожать его уничтожением;

оказывать психологическое давление на человека, прибегать к выражениям и действиям, которые унижают честь и достоинство человека;

вводить должника в заблуждение относительно его прав, размера невыплаченного долга, причин невыплаты и сроков погашения задолженности.

Также коллектор обязан уведомить должника о возможности передачи дела о возврате долга в суд, последствиях неисполнения обязательств и возможных мерах административного и уголовно-процессуального воздействия. Кроме того, человека необходимо оповестить о принадлежности кредитора к государственным органам.

Допустимые способы общения:

личные встречи;

телефонные переговоры;

телеграфные, текстовые, голосовые и иные сообщения;

почтовые письма по месту жительства и пребывания.

Человек имеет право отказаться от общения с коллекторами. Для этого необходимо отправить кредитору или лицу, действующему от его имени, заявление об отказе от взаимодействия и осуществлении общения через представителя, которого указывает должник.

Здесь важно заметить, что:

представителем может выступать только адвокат с действующим удостоверением;

заявление об отказе от взаимодействия нужно направить не ранее чем через четыре месяца после просроченной выплаты;

после поступления заявления кредитор не сможет привлекать другое лицо для взаимодействия с вами.

Отправить заявление можно тремя способами: заказным письмом с уведомлением, а также посредством нотариуса или курьера.

А если звонят родственникам?

Как рассказали в главном управлении Федеральной службы судебных приставов, коллекторы могут взаимодействовать с родственниками, но только в том случае, если у них на это есть согласие должника. Кроме того, должно быть согласие и самого родственника на такой контакт.

Согласие должно быть в письменной форме в виде отдельного документа и содержать в себе также разрешение на обработку персональных данных.

Если хоть одно из условий нарушено — общение с родственниками должника считается незаконным.

Как часто может беспокоить коллектор

Частота общения с коллектором зависит от способа взаимодействия с ним.

Личные встречи — не более одного раза в неделю. В будние дни — с 8 до 22 часов, в выходные и праздничные дни — с 9 до 20 часов.

По телефону — не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц по будням с 8 до 22 часов. В выходные и праздничные дни — с 9 до 20 часов.

Сообщения — до двух раз в сутки, до четырех раз в неделю и 16 раз в месяц. В будние дни — с 8 до 22 часов. В выходные и праздничные дни — с 9 до 20 часов.

Почтовые отправления не имеют ограничений.

Права нарушены — что делать и куда обращаться?

В первую очередь нужно обратиться в уполномоченные органы, подав соответствующее заявление. В нем нужно указать:

каким образом с вами или третьими лицами происходит взаимодействие — номера телефонов, адреса электронной почты, аккаунты;

кем предоставляются и в пользу кого действуют — наименование кредитной организации и лица, которое выступает от ее имени;

поступали ли в ваш адрес угрозы.

Чтобы заявление было рассмотрено своевременно, важны доказательства нарушения закона. Например:

заверенная детализация телефонных звонков;

аудиозаписи личных встреч с коллектором;

аудиозаписи звонков от коллекторов;

копии почтовых отправлений, которые пришли по вашему месту жительства, от кредитора или коллектора;

скриншоты с экрана вашего мобильного телефона, где есть сообщения от коллекторов.

Мнение юриста

В беседе с «Вечерней Москвой» юрист Глеб Подъяблонский рассказал, что права коллекторов не отличаются от прав простых граждан. Поэтому их полномочия должны ограничиваться только звонками и требованиями вернуть долги.

По словам юриста, коллекторы не имеют права заниматься вымогательством. Для взаимодействия с должниками в стране есть приставы и суды. При общении с коллекторами, как считает специалист, есть простое, но важное правило:

— Как только вам стали поступать звонки с угрозами, нужно сразу обратиться к приставам и в правоохранительные органы. А если они не реагируют на обращение — подавать запрос в прокуратуру.

Подъяблонский подчеркнул, что на звонки и сообщения коллекторов можно не отвечать вообще, но если говорить с ними все же пришлось, лучше делать это вежливо и не поддаваться на провокации и угрозы:

— Лучше дать короткий ответ: «Все вопросы я буду решать в суде в законном порядке. Если вы будете мне угрожать, я обращусь в полицию».

Также юрист рекомендовал в обязательном порядке записывать номера, с которых был совершен звонок, и просить представиться человека, вышедшего с вами на связь. Это облегчит процесс подачи заявления в полицию.

В случае когда человека выбрали поручителем без его согласия и коллекторы начали требовать с него долг, о котором он и не знал, Подъяблонский рекомендовал также писать заявление в полицию о незаконном вымогательстве.