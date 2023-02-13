В День всех влюбленных Yota дарит абонентам безлимитный доступ к популярным сервисам для знакомств

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С 13 по 15 февраля в честь Дня всех влюбленных мобильный оператор Yota предоставит своим абонентам безлимитный доступ на популярные сервисы для знакомств Tinder, LovePlanet, «ДругВокруг», «Знакомства@Mail.Ru» и «Мамба». Пользователи смогут знакомиться в этих приложениях, не думая о потраченных гигабайтах. В феврале трафик в них, как правило, существенно возрастает.

Активность россиян в сервисах для онлайн-знакомств постоянно растет. Об этом свидетельствуют обобщенные данные мобильного оператора о трафике. Чаще всего абоненты находят время для онлайн-знакомств в будни, в выходные дни количество пользователей сокращается в среднем на 12 процентов. Максимальная активность в течение года наблюдается в июле, августе, а также перед Новым годом — в ноябре и декабре. Традиционный пик трафика приходится также на начало февраля. В прошлом году 14 февраля количество пользователей сервисов для знакомств увеличилось почти в полтора раза по сравнению с предыдущими днями.

По данным аналитиков, в среднем пользователи таких сервисов тратят на онлайн-знакомства и общение 23 минуты в день. Больше всего — 27 минут — в Чукотском автономном округе, в Краснодарском крае — 26 минут.

При этом чаще всего знакомятся онлайн в Москве и Московской области — здесь находится 12,2 процента от всех пользователей приложений, чуть менее активны жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 4,3 процента. Далее в топе следуют Республика Башкортостан, Новосибирская область и Краснодарский край. Меньше всего тех, кто знакомится онлайн, в Норильске, а также в Чукотском автономном округе.

Пользователи Yota могут гибко настраивать свой тариф, исходя из собственных предпочтений, и добавлять бесплатный трафик на отдельные приложения или категории сервисов, которыми пользуются чаще всего, например, музыка, кино, видеосвязь, маркетплейсы и другие.