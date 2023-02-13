День святого Валентина в 2023 году: история праздника, традиции, поверья и приметы

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День святого Валентина ежегодно отмечается в середине зимы — 14 февраля — в течение более шестнадцати столетий. Торжество считается всемирным днем любви в ее широком понимании. Главная традиция заключается в обмене любовными посланиями в виде сердец и небольшими подарками. Для многих день ассоциируется со скорым приближением весны. История праздника, мировые традиции, приметы, поверья и любопытные факты — в материале «Вечерней Москвы».

История праздника

Праздник, согласно одной из распространенных легенд, берет начало в Римской империи. Тогда император Клавдий II запретил молодым мужчинам вступать в брак, чтобы их новоявленные супруги не стали помехой воинам в защите отечества. Табу спровоцировало волну подпольных венчаний. Обряды, вопреки воле правителя, совершал врач и христианский священник по имени Валентин. Через некоторое время повелителю Рима стало известно о нарушениях, он схватил преступника, заключил под стражу и назначил казнь уже на следующий день. Последнее послание обреченного на смерть Валентина, отправленное из тюрьмы, было адресовано возлюбленной. Оно стало прообразом современных валентинок.

Спустя две сотни лет католики причислили благодетеля влюбленных к лику святых. А в 496 году Римский Папа Геласиус провозгласил дату его смерти — 14 февраля — Днем святого Валентина.

Традиции — что принято дарить

Валентинки. День любви ассоциируется с традицией обмениваться посланиями с романтическими признаниями. В идеале они должны быть анонимными. Сегодня картонные сердца преподносят не только возлюбленным, но и друзьям, коллегам, родителям и даже детям. Классическая валентинка должна быть красного цвета — символ страсти — или белого — символ невинности любви. Запрещается посылать желтые валентинки, чтобы не навлечь разлуку или измены.

День любви ассоциируется с традицией обмениваться посланиями с романтическими признаниями. В идеале они должны быть анонимными. Сегодня картонные сердца преподносят не только возлюбленным, но и друзьям, коллегам, родителям и даже детям. Классическая валентинка должна быть красного цвета — символ страсти — или белого — символ невинности любви. Запрещается посылать желтые валентинки, чтобы не навлечь разлуку или измены. Розы. Мужчины посылают пассиям розы. Цветок считается самым романтичным из всех. Еще древние римляне верили, что алая роза — фаворитка богини любви Венеры.

Мужчины посылают пассиям розы. Цветок считается самым романтичным из всех. Еще древние римляне верили, что алая роза — фаворитка богини любви Венеры. Сладости. 14 февраля невозможно представить без сладостей: шоколадных конфет, пирожных, печенья. Все это должно быть в форме сердец и символизировать сладость чувств.

14 февраля невозможно представить без сладостей: шоколадных конфет, пирожных, печенья. Все это должно быть в форме сердец и символизировать сладость чувств. Свадьбы. Многие пары уповают на то, что свадебная церемония, проведенная в святую дату, обещает крепкий союз на всю жизнь.

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Особенные традиции в разных странах

Культура бурно праздновать день любви в большинстве государств мира достигла апогея только в девятнадцатом столетии. Помимо стандартного обмена алыми записками в разных уголках планеты существуют особенные праздничные ритуалы.

Япония. День Святого Валентина по-японски примечателен тем, что подарки дарят не оба партнера, а только женщины мужчинам. И это шоколад. Есть два специальных вида лакомства. Один предназначен для самого дорогого мужчины, другой — для всех остальных: друзей, коллег и приятелей.

День Святого Валентина по-японски примечателен тем, что подарки дарят не оба партнера, а только женщины мужчинам. И это шоколад. Есть два специальных вида лакомства. Один предназначен для самого дорогого мужчины, другой — для всех остальных: друзей, коллег и приятелей. Англия. Английские девушки в праздник пытаются заглянуть в будущее и узнать что-то о своем суженом с помощью птиц. Если утром 14 февраля посмотреть на небо и увидеть малиновку — суждено выйти замуж за моряка, воробья — супруг будет бедным, щегол сулит богатого избранника.

Английские девушки в праздник пытаются заглянуть в будущее и узнать что-то о своем суженом с помощью птиц. Если утром 14 февраля посмотреть на небо и увидеть малиновку — суждено выйти замуж за моряка, воробья — супруг будет бедным, щегол сулит богатого избранника. США. В Штатах обмениваются марципанами, презентуют конфеты красного и белого цвета. Американцы считают, что цветы и сладости символизируют сильные и чистые чувства.

В Штатах обмениваются марципанами, презентуют конфеты красного и белого цвета. Американцы считают, что цветы и сладости символизируют сильные и чистые чувства. Франция. Французы дарят любимым драгоценности. Иных презентов делать не принято.

Французы дарят любимым драгоценности. Иных презентов делать не принято. Дания. Датская молодежь шлет друг другу «снежные капли»: так называют белые цветы. Нежные растения расцениваются как пожелание удачи в личной жизни.

Датская молодежь шлет друг другу «снежные капли»: так называют белые цветы. Нежные растения расцениваются как пожелание удачи в личной жизни. Исландия. Жители Исландии 14 февраля жгут костры во славу сына бога Одина. В этом островном государстве огонь — символ страсти.

Приметы и поверья

Погожая, безветренная погода 14 февраля обещает раннюю, теплую весну.

Если в праздник первый звонок или сообщение будет от возлюбленного, значит, быть вам вместе весь год.

Разбилось зеркало — не беда, наоборот — ждать сильной любви или крепкого брака.

Споткнуться — к беде: будет разлука или безответное чувство.

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