Готовы монолитные конструкции здания учебного корпуса в районе Тропарево-Никулино

Фото: Департамент строительства города Москвы

Завершено возведение монолитных конструкций здания учебного корпуса в районе Тропарево-Никулино на улице Академика Анохина, владение 40, корпус 2. Отделочные работы выполнены на 69 процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Строительство трехэтажного здания планируется завершить уже в этом году. На первом этаже разместятся медицинский блок, многофункциональный зал на 214 человек, столовая. На втором этаже обустроят информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, учебный кабинет основ и принципов программирования, шахматный кружок, IT-полигон, а также специализированный учебный кабинет для изучения естествознания.

На третьем этаже будут расположены кабинеты иностранного языка, академический лабораторно-исследовательский комплекс, учебные кабинеты для изучения физики, химии, биологии, зона рекреации.

Департаментом строительства города Москвы в 2022 году было введено в эксплуатацию 15 объектов образования на 4725 мест: 7 школ и учебных корпусов, 8 детских садов.

— Современные московские школы — многофункциональные, технически оснащенные образовательные комплексы. Это пространство не только для учебы, но и для дополнительных занятий, профориентации, спорта, отдыха, общения и развития. Все столичные школы максимально компьютеризированы. Для того чтобы дети с раннего возраста свободно чувствовали себя в цифровой среде, проекты современных школ предусматривают IT-полигоны, кабинеты робототехники, — ранее отмечал Рафик Загрутдинов.