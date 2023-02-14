Российская торговая сеть возвращается к легендарному слогану

Фото: ТС «Пятерочка»

Торговая сеть «Пятерочка» обновляет позиционирование своего бренда и возвращает слоган «Пятерочка выручает!», под которым компания работала с 2015 по 2021 год. Возвращение слогана приурочено ко дню рождения торговой сети: 15 февраля ей исполняется 24 года.

Торговая сеть решила вернуться к прежнему слогану, поскольку он наиболее точно учитывает контекст времени и отражает ключевые ценности бренда: низкие цены, удобство, широту ассортимента и атмосферу для гостей. В 2022 году торговая сеть провела изменения в ценообразовании и скорректировала фокус CVP (customer value proposition — ценностное предложение — прим. «ВМ») на ценовом преимуществе, чтобы лучше отвечать тенденциям экономии.

— Мы прислушиваемся к своим гостям, с уважением относимся к их потребностям и готовы поддерживать их. Сложная рыночная ситуация, снижение индекса потребительской уверенности и рост уровня стресса у россиян, которые продолжают активно экономить, — все эти факторы обусловили обновление нашего CVP. Покупатели активно ищут самые разные способы экономить: ждут скидок, переключаются на более дешевые товарные позиции, пробуют товары собственных торговых марок. Помимо цены, важными критериями также являются удобство, комфорт и ассортимент магазина. Мы сегодня предлагаем покупателям действительно низкие цены, не снижая при этом высокое качество продуктов и сервиса. И этот смысл как нельзя лучше и точнее доносит наш предыдущий слоган, который гости все еще отлично помнят. Уверен, что это позиционирование поможет нам улучшить ценовое восприятие и увеличить трафик, — подчеркнул директор по стратегическому маркетингу торговой сети Михаил Ярцев.

По его словам, торговая сеть готова выручить своих гостей, когда им нужно собрать продуктовую корзину по самой низкой цене, когда у них нет возможности тратить на покупки более 30 минут или вообще сходить в магазин, когда им хочется просто находить все нужные товары в одном месте и совершать по-настоящему выгодные для себя покупки в приятной атмосфере.

Слоган «Пятерочка выручает!» говорит также и о деятельном участии торговой сети в социальных проектах. Среди них «Корзина доброты» — это помощь людям, попавшим в трудные жизненные ситуации, и приютам для бездомных животных; «Островок безопасности» — помощь потерявшимся детям и пожилым людям; экологические инициативы, а также другие проекты, направленные на поддержку местных сообществ.