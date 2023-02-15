«Другое Дело» запускает Всероссийский конкурс будущих резидентов Бизнес-Акселератора MOS.МШУ

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Программа развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с программой MOS.МШУ запускает Всероссийский онлайн-конкурс молодежных проектов в сфере поддержки и развития бизнеса. Победители станут резидентами бизнес-сообщества Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяны Минеевой и попадут в Бизнес-Акселератор MOS.МШУ.

Программа МОS.МШУ — это цикл просветительских мероприятий по поддержке и развитию молодежного предпринимательства, программа реализуется при поддержке Департамента образования и науки города Москвы. Программа проводит молодежный форум-преАкселератор по предпринимательству, отбирает перспективные идеи, а также награждает победителей годовым Менторским сопровождением и статусом резидента Бизнес-Акселератора МОS.МШУ.

— В числе наших задач на сегодня — продолжать формирование предпринимательской культуры, финансовой и правовой грамотности у молодежи, которые станут базой для развития у нее новой предпринимательской ментальности. За 2 года проект MOS.МШУ стал одной из флагманских программ в московском бизнес-образовании для талантливых школьников и студентов колледжей, и мы готовы к масштабированию данной практики — отметил Александр Борисович Молотков — Министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки города Москвы.

В этом году благодаря партнерству с программой развития «Другого Дела» программа расширила возможность участия и отбора резидентов. Теперь, по сути, любой молодой житель страны может подать свою бизнес-идею в формате онлайн, чтобы поучаствовать в конкурсе. Для этого нужно быть зарегистрированным в сервисе «Другое Дело».

Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет, которые готовы реализовать свои самые смелые бизнес-идеи. Для того, чтобы подать заявку на конкурс, важно собрать команду в количестве до трех участников, сформировать бизнес-проект и подготовить презентацию своей бизнес-идеи. Идеи проектов должны быть из направлений «социальное предпринимательство», «экология и цели устойчивого развития», «IТ и Digital», «технологическое предпринимательство», а также «правовая и финансовая грамотность».

При отборе победителей учитываются опыт и компетенции команды авторов, оригинальность идеи, непосредственно реализация проекта, перспективы развития и потенциал, реалистичность финансовой модели, проработанность маркетинговых инструментов, а также сама презентация проекта.

— Наша интеграция с Бизнес-Акселератором позволит расширить возможности исполнить свою мечту для всей молодежи страны. В российских школах и колледжах учится немало подростков, которые обладают предпринимательским мышлением, готовы открывать свое дело и не боятся воплощать в жизнь самые смелые идеи. Но им часто не хватает опыта и знаний в сфере финансовой грамотности, а также административных инструментов для того, чтобы реализовать собственные инициативы. Работа с опытными наставниками в программе MOS.МШУ позволит ребятам доработать свои идеи, масштабировать их и не просто запустить бизнес, а продумать проект до конца и сделать его успешным. Мы рады поддержке нашей совместной идеи со стороны Уполномоченного по правам предпринимателей Москвы Татьяны Минеевой. Уверен, вместе мы поможем малому бизнесу России еще больше вырасти, омолодиться и прирасти новыми интересными направлениями, — отметил руководитель программы развития «Другое Дело» АНО «Россия — страна возможностей» Кирилл Хвиль.

Каждый резидент Бизнес-акселератора получит индивидуальное сопровождение от лучших бизнес-наставников, сможет посетить летнюю бизнес-школу — выездной предпринимательский лагерь MOS.BUSINESS.CAMP, а главное — реализовать и масштабировать свой проект. Подробности участия в онлайн-конкурсе можно найти на сайте: https://drugoedelo.ru/mosmshu.

Информационная справка

Программа развития «Другое Дело» действует в рамках Федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» национального проекта «Образование». Программа была запущена в июне 2021 года. К ней присоединилось свыше 2 млн 300 тысяч участников из более чем 1300 городов и населенных пунктов России, выполнено более 3,1 млн заданий из различных категорий. Участники программы развития получают баллы за свою личную активность в учебе, спорте, экологических проектах, волонтерстве, творчестве, менторстве и других направлениях. Баллы обмениваются на бонусы, в числе которых — профессиональные стажировки, путешествия, учебные курсы, онлайн-подписки, сувениры от партнеров и многое другое. Чем больше баллов, чем активнее молодой участник, тем крупнее будет его бонус. Также у программы развития «Другое Дело» свыше 300 партнеров, среди которых министерства, некоммерческие организации и крупные компании, в том числе АО «Россельхозбанк», Фонд Росконгресс, Роскосмос, Сбер, «МойОфис», ДОМ.РФ, «Норникель», «Сибур», «Честный знак», «Я — профессионал», VK и другие.

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

Проект ​​MOS.МШУ — флагманская программа в московском бизнес-образовании для талантливых школьников и студентов колледжей. Это система мероприятий направленных на формирование у участников предпринимательской культуры, развитие предпринимательских навыков, финансовой и правовой грамотности в сфере предпринимательства, а также предоставление возможности профессиональной пробы и развития у молодежи талантов. Проект реализуется при поддержке Уполномоченного по правам предпринимателей в городе Москве — Татьяны Минеевой и Руководителем Департамента образования и науки города Москвы — Александра Молоткова.

Участники в процессе разработки и монетизации бизнес-проектов учатся систематизировать полученные знания, применять навыки анализа и прогнозирования, моделировать бизнес-процессы, происходящие в субъектах малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики. Программа предусматривает реализацию игровых технологий, погружение в реальную предпринимательскую среду, а также развивает интеллектуально-творческие способности участников.

Контактная информация

Пресс-секретарь проекта «Другое Дело» АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Дякина:

+7 (906) 691-32-07; oksana.dyakina@rsv.ru

Руководитель направления федеральных коммуникаций АНО «Россия — страна возможностей» Нина Маслова:

+ 7 (916) 351-10-10; Nina.maslova@rsv.ru