«Учимся быть благодарными жизни»: психолог Наумова рассказала, как стать счастливым

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Исследование, прошедшее во всех регионах России, выявило города, в которых живут самые счастливые люди. Первое место заняла столица. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, как стать счастливым.

Гармония с собой

По словам специалиста, человек должен понять, что он и есть главная ценность в жизни. Важно концентрироваться на положительных моментах и уметь отпускать негативные эмоции.

— Человеку очень важно для счастья быть в гармонии с самим собой. Нужно воспринимать себя как ценность и любить таким, какой ты есть. Важно уйти от недовольства, зависти, каких-то претензий к другим людям и желания их изменить. Для этого необходимо примириться с собой, полюбить себя и ощутить личностную ценность, — считает специалист.

Наумова уверена, что подходящая профессиональная сфера деятельности может вселить в человека чувство уверенности в себе, своей значимости в этой жизни:

— Я советую заниматься тем, что нравится. Нужно выбрать профессию, которая доставляет удовольствие. А также выстраивать комфортные отношения с коллегами. Когда жизнь обустроена таким образом, то человек находится в состоянии счастья.

Ставить цели и быть благодарным

Более того, психолог отметила, что нужно довольствоваться тем, что есть в вашей жизни на сегодняшний день. Однако правильно поставленные цели и стремление к большему будут наполнять приятными эмоциями.

Эксперт подчеркнула, что необходимо отслеживать, что вызывает негативные эмоции, которые разрушают человека. В этом может помочь психолог:

— Важно учиться мыслить позитивно. Такие люди меньше болеют и намного быстрее достигают своих целей. Я рекомендую заботиться о своем физическом и ментальном здоровье, укреплять отношения с близкими людьми и получать максимальное удовольствие от жизни. Ставим цели, стремимся к ним, но не забываем то, что уже имеем, и учимся быть благодарными жизни.

Психологические техники

Собеседница «ВМ» рассказала также, какие психологические техники помогут стать счастливее и отпустить негатив из жизни.

— Психологических техник очень много. Например, можно нарисовать негативные эмоции на бумаге в виде образов и понять, какую скрытую выгоду они вам дают. Некоторые люди постоянно испытывают тревогу насчет своей работы, детей, личной жизни или будущего. Они думают, что их тревожные мысли обо всем на свете помогут добиться большего. Однако это абсолютно сломанные идеи, которые направлены в неверном направлении. Они доставляют лишь жизненный дискомфорт. От всех раздражительных факторов нужно уметь правильно избавляться, чтобы они не отравляли вам жизнь, — рассказала она.

Ранее психолог Юлия Винокурова дала советы, как сделать свою жизнь счастливой и внести разнообразие в серые будни. Эксперт уверена: чем больше в нашей жизни ярких и разных событий, тем счастливее мы себя чувствуем. Кроме того, по словам специалиста, между разными сферами жизни должен быть баланс, так как каждая из них дает определенные эмоции и впечатления.