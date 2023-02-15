Актер Кирилл Полухин: Чувствую неправду в кино

Фото: Диана Новак

Кирилл Полухин снялся в триллере «Бешенство», который выйдет в прокат 23 февраля. Актер рассказал «Вечерней Москве» о своем персонаже и тех вопросах, которые поднимает новая кинолента.

«Бешенство» — триллер с элементами психологической драмы и хоррора, который рассказывает про эпидемию cтрашного заболевания, разразившуюся в тайге. Одного из людей, которым приходится бороться за свою жизнь, — охотника — в фильме исполнил Кирилл Полухин.

— Кирилл, чем примечателен ваш персонаж?

— Он самым первым сталкивается с проблемой, вокруг которой выстроена вся история. Кстати, у сюжета вполне реальная основа — в начале 2019 года в Амурской области произошла вспышка бешенства. Не буду рассказывать обо всех перипетиях картины, потому что хочу, чтобы зрители посмотрели ее сами.

— Режиссер ленты — Дмитрий Дьяченко, чей «Чебурашка» недавно побил рекорды посещаемости в отечественном прокате. Как вы считаете, у «Бешенства» есть шансы потягаться?

— Думаю, что картина должна получиться качественной. Исхожу из того, как проходили наши съемки на Алтае и сколько времени длилась работа над фильмом, а на это, между прочим, ушло около трех лет. Надеюсь на максимальный успех, который только может получить триллер с элементами психологической драмы и хоррора.

— Сложный жанр...

— Да, и Дьяченко, взявшись за него, заслуживает уважения. Не каждый режиссер после столь удачных кассовых семейных фильмов осмелится работать с новым для него жанром, потому что это риск. Но Дмитрий не боится пробовать, он смелый в профессии.

Я с удовольствием работаю с ним и считаю его своим товарищем. С Дмитрием очень легко, у него отличное чувство юмора, а главное — он умеет собрать интересную команду и хорошо организовать процесс.

— В этом фильме вам досталась роль охотника, а в жизни вы ее на себя примеряли?

— Я охотник-теоретик. В свое время приобрел ружье, по тарелкам пострелял и уже который год собираюсь на охоту, да никак не соберусь. Зверушек сильно люблю. Мне гораздо ближе то, что показано в «Особенностях национальной охоты», когда мужики собираются вместе, отправляются в лес, общаются, а по пути происходит все, что угодно, кроме убийства животного. И они, без добычи, но довольные, возвращаются обратно.

Фото: Диана Новак

— Говорят, что охотничий инстинкт заложен в любом мужчине. Что может его пробудить?

— Да все, что угодно, начиная от вида оружия, созерцания бескрайних просторов и заканчивая красивой женщиной. Я визуал, и мне очень важно получать удовольствие глазами. Для меня картина «Бешенство» — из этого списка.

— В фильме есть еще одна тема — это борьба отца с наркотической зависимостью сына...

— Да, лента затрагивает такую социально важную тему, как взаимоотношение отцов и детей. По сюжету отец, устав бороться с зависимостью сына, решается на крайнюю меру — отвезти его в лесную сторожку, отрезанную от цивилизации, чтобы там помочь ему справиться с бедой. И диалоги отца и сына в фильме говорят о неспособности двух близких людей найти общий язык.

— Актеры — люди эмоциональные. Когда вы испытываете негативные чувства, как вы с ними справляетесь?

— Знаете, эта тема действительно актуальна, особенно для мужчин. Ведь часто, когда нужно выпустить наружу то, что накопилось у тебя внутри — заплакать, ударить в стену или поколотить грушу, — мы не делаем этого, держим в себе. Здоровья это не прибавляет. Думаю, важно учиться выплескивать агрессию так, чтобы она никого не задела. Но сам я, к счастью, человек не агрессивный.

— Были ли в вашей жизни моменты, когда по каким-то причинам вам хотелось уйти из профессии?

— В свое время я глобально перевернул свою жизнь, решив пойти в актерскую профессию. А вот о том, чтобы уйти из нее, я никогда не думал. Впрочем, от дурацких мыслей никто не застрахован. Обычно они приходят из-за невостребованности. Но, думаю, в нашей сфере всегда можно найти себе дело. Например, снимать независимое кино. Так, 16 февраля в прокат выйдет уже второй наш фильм с режиссером Романом Михайловым «Снег, сестра и росомаха».

— Поделитесь, каких работ с вашим участием стоит ждать нам, зрителям, в ближайшее время?

— Готовится к выходу сериал «Король и Шут», где у меня совсем небольшая роль одного из персонажей песен группы «КиШ», лесника. Ленту снимал Рустам Мосафир. Сейчас идут съемки сериала «Сны Алисы» Андрея Джунковского. Также я начинаю работу над многосерийным проектом «Большой дом» у Егора Кончаловского. Скоро полечу во Владивосток сниматься в картине «777» Александра Ханта. Так что успеваю сниматься и в авторском, и в массовом кино.

— А сердце-то больше к какому лежит?

— Мне одинаково интересно и то и другое. Я свою работу всегда стараюсь выполнять честно. Очень четко чувствую неправду в кино. Поэтому иногда пробую предлагать какие-то свои решения сцен. И, конечно, мне важно подтверждать свое владение актерским ремеслом, за которым стоит школа. Быть ремесленником — неплохо, но недостаточно. Иногда смотришь — вроде актер все делает точно, правильно, не придерешься, а тебя не цепляет. Наверное, только сочетание ремесла и Божьей искорки в совокупности и дает нужный эффект. Я считаю, к актерской профессии нужно относиться серьезно, а существовать в ней очень легко.

ДОСЬЕ

Кирилл Полухин родился 3 мая 1969 года в Ленинграде. Поступил в медицинское училище. Отслужил в армии. Окончил СанктПетербургскую государственную академию театрального искусства, куда поступил в 25 лет. Служил в труппе БДТ. Сыграл свыше 130 ролей в кино и сериалах, включая «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Время первых», «Гоголь. Вий», «Дом», «Дурак», «Иван», «Лучше, чем люди», «Топи» и другие проекты.