Банк «Открытие» упростил переход на единый налоговый счет для малого и среднего бизнеса

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Российские предприниматели теперь могут перечислять единый налоговый платеж в интернет-банке «Открытия» для малого и среднего бизнеса — на «Бизнес-портале». Такую возможность банк предоставил своим клиентам одним из первых на рынке.

Теперь в интернет-банке представители малого и среднего бизнеса смогут совершить единый налоговый платеж, объединяющий все налоги, взносы и сборы, уплата которых установлена Налоговым кодексом России. Перечислить средства новым способом можно через форму «Новый платеж» («Государству»). Для этого туда добавлены статусы плательщика и подсказки, предусмотрен ввод новых значений реквизитов. При этом клиентам банка по-прежнему доступны обычные платежки для уплаты каждого налога отдельно.

Единый налоговый платеж действует с 1 января 2023 года и позволяет предпринимателям перечислять средства единой платежкой для всех налогов. Поступившие платежи аккумулируются на едином налоговом счете плательщика. С новой формой учета платежей бизнес сможет формировать единый остаток расчетов и систематизировать свои налоговые обязательства.

По сути, такие интернет-банки представляют собой полноценный электронный офис с полным комплексом операций, позволяющий обслуживать бизнес без визита в банк. С помощью такого «офиса» можно автоматически проверять контрагентов при совершении платежей, работать с несколькими организациями под одним логином, заказывать бизнес-карты и обращаться за помощью в чат.