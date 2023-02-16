Продукция «Грибной радуги» свежей доставляется на прилавки / Фото: Антон Манилов

Еще на 14% выросло производство свежих шампиньонов в нашей стране и обновило исторический максимум. Таковы итоги 2022 года для грибной отрасли если совсем коротко. Основную часть прибавки обеспечили курская «Грибная радуга» бизнесменов Александра Удодова и Олега Логвинова на пару с «Воронежским шампиньоном». Культивируемые шампиньоны занимают более 90% отечественного грибного рынка, их популярность обеспечивает быстрые темпы его роста.

Статистика знает

Более 134 тысяч тонн шампиньонов выращено в прошлом году отечественными агрохозяйствами, на 16 тысяч тонн и 14% больше чем в 2021. В декабре урожай за месяц впервые превысил 12 тысяч тонн, на другом полюсе февраль и сентябрь, когда производство было на минимуме — менее 11 тысяч тонн. Такие данные публикует издание «Школа грибоводства». Лидирующие позиции на рынке сохраняет компания Александра Удодова и Олега Логвинова, которая выращивает каждый пятый шампиньон на российских прилавках. Количество мелких предприятий постепенно сокращается, а компании из топ-3 обеспечивают 54% поставок. Тем не менее грибоводство остается очень конкурентным бизнесом, шампиньоны выращивают несколько десятков агрокомплексов. У производителей этого гриба есть и причины для недовольства. Это в первую очередь цена их продукции. Да, она выросла за последние два года, но по-прежнему ниже, чем даже в далеком 2018 году. Впрочем, с точки зрения экономики, все законно, при таком взрывном росте предложения удивительно, что цена вообще растет. С вешенками (культивируемый гриб № 2) пока все плохо. По итогам года урожай стал самым низким за последние шесть лет и едва превысил пять с половиной тысяч тонн.

Производство шампиньонов выросло еще на 14% / Фото: Антон Манилов

Если вы спросите знакомых, которые часто готовят из шампиньонов, чем эти грибы привлекательны, то в восьми случаев из десяти они ответят, что это вкусная и сытная пища. Это действительно так. Задолго до эпохи ЗОЖ в Российской империи во время постов грибы на столах заменяли мясо, а главные грибные ярмарки проходили на первой неделе Великого поста. «Шампиньоны еще и полезные», — добавят знатоки тонкостей здорового питания. Знатоки правы, но это пока, к сожалению, малоизвестно. Возьмите на заметку: 1 чашка цельных белых шампиньонов в среднем содержит 21 калорию, 3 грамма белка, 0,3 грамма жиров, 3,1 грамма углеводов, 1 грамм клетчатки, 305 мг калия, 82,6 мг фосфора, 8,6 мг магния, 8,9 мг селена, 2,9 мг кальция, 0,5 мг железа, 16,3 мкг фолиевой кислоты, 6,7 международных единиц витамина D. Чтобы грибы хорошо напитались полезными элементами, их в курской компании Александра Удодова и Олега Логвинова выращивают в оптимальных условиях, которые поддерживаются в автоматическом режиме. Контроль качества осуществляется на каждом этапе, а грибы вырастают аппетитными и крепкими.

После 2014 года, когда был ограничен импорт грибной продукции из ряда европейских стран, объем грибного производства в нашей стране вырос более чем в 18 раз. В грибной бизнес пришли инвесторы из других сегментов сельского хозяйства и из других областей экономики. Тот же Александр Удодов до «Грибной радуги» занимался девелоперскими и логистическими проектами. С нуля были построены передовые тепличные комплексы. Импорт, который почти три десятилетия доминировал на рынке, сегодня едва ли занимает десятую его часть и это в основном продукция дружественной Белоруссии. В общем вполне себе история успеха для экономических учебников. В это же время в Евросоюзе грибное производство достигло максимума в 2014 году, затем последовало снижение и стагнация, которая продолжается до сих пор. По оценкам экспертов, российским грибным хозяйствам есть куда расти. Пока совсем нет крупных агрокомплексов за Уралом. Кроме того, среднедушевое потребление культивируемых грибов в нашей стране отстает от европейского и, судя по динамике, должно еще подрасти. Плюс есть еще и экспортные поставки, объемы которых увеличиваются с каждым годом.

В продуктовой корзине шампиньонов стало больше / Фото: Антон Манилов

Почему агарикус биспорус стал № 1

Люди употребляют грибы в пищу с доисторических времен, когда охота, рыбная ловля и собирательство были основными источниками пропитания. До хлеба, молока и мяса домашних животных. И сильно задолго до появления современных агрокомплексов вроде «Грибной радуги» Удодова и Логвинова. Тем не менее окончательно определиться с тем, что такое мы употребляем, когда едим грибы, удалось совсем недавно, в середине прошлого века. Древние египтяне считали грибы растением бессмертия, а Аристотель называл их пищей богов. Долгое время их считали растениями без ряда важных для растений элементов. Но были и более экзотичные версии. Один из отцов ботаники, средневековый ученый Иероним Бок доходчиво объяснял, что грибы просто излишки влаги, потому что растут в грозовую или влажную погоду. Карл Линней, которому биология обязана также как химия Дмитрию Менделееву, долго колебался относить грибы к животному или растительному миру. В конце концов он поместил грибы в Царство растений в своей прорывной классификации растительного и животного мира. Линней первым выделил особый вид растений под названием Fungi (грибы на английском), который впоследствии стал самостоятельным Царством грибов. Но произошло это значительно позже, в 60-х годах прошлого века.

Компания Александра Удодова и Олега Логвинова выращивает пятую часть отечественных шампиньонов / Фото: Антон Манилов

Насчитывается примерно 2000 видов съедобных грибов. Все они дикоросы, за исключением нескольких десятков видов, которые люди научились культивировать (выращивать искусственно). Самым популярным грибом, и не только у нас, стал культивируемый Агарикус биспорус (Шампиньон двуспоровый). Именно его выращивают курская агрокомпания Александра Удодова и Олега Логвинова и ведущие российские и мировые производители. Шампиньоны небольшие, белого или бледно-коричневого цвета, имеют округлые шляпки и белые стебли. У них мягкий вкус и приятная нежная жевательная текстура. Все части шампиньона съедобны и одинаково хороши как в сыром, так и в приготовленном виде. Почему именно Агарикус биспорус выиграл конкурентную борьбу за культивацию? Шаг первый. Он не нуждается в древесной породе, поэтому хорошо растет в специальных теплицах. Шаг второй. Достаточно быстро была разработана технология искусственного выращивания посадочного материала — мицелия (грибницы). В период между мировыми войнами были созданы специальные лаборатории по производству стерильного мицелия. Шаг третий. Двуспоровый растет быстрее своих конкурентов и, соответственно, собирать его можно раньше. В агрокомплексе Удодова и Логвинова процесс от высадки до сбора занимает в среднем 16 дней. Всего чуть больше двух недель и можно собирать урожай. Отличный результат.