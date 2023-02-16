Рафик Загрутдинов: Два жилых корпуса по реновации в районе Нижегородский введут в 2025 году

Фото: Департамент строительства города Москвы

Два жилых корпуса для переселения по программе реновации введут в эксплуатацию в 2025 году в районе Нижегородский по адресу Новохохловская улица, з/у 15/2.

— В настоящее время на площадке идет разработка котлована и установка шпунтового ограждения, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новый дом будет состоять из двух отдельных монолитных корпусов. Один корпус будет разделен на три секции, другой сделают односекционным. Между корпусами сформируют декоративную угловую арочную вставку и стенку со сквозными проемами. Фасады зданий облицуют бетонной плиткой с отделкой «под кирпич», на них установят металлические корзины для кондиционеров.

Всего здесь будет 550 квартир (однокомнатных — 194, двухкомнатных — 294, трехкомнатных — 62). Девять квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовую улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

Первые этажи зданий сделают нежилыми — здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, аптеки, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части зданий разместятся: комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

Вход в здание, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах предусмотрены в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилых домов будет препятствовать скольжению в любое время года.

Во дворе обустроят две детские площадки, спортивную зону с тренажерами и зону для тихого отдыха.