Рафик Загрутдинов: Новое здание детско-взрослой поликлиники в районе Бирюлево Восточное готово на 70 процентов

Фото: Департамент строительства города Москвы

Новое здание детско-взрослой поликлиники для жителей ЖК «Царицыно» в районе Бирюлево Восточное по адресу улица 6-ая Радиальная, владение 7, корпус 36, готово на 70 процентов.

— Медицинское учреждение рассчитано на 320 посещений в смену. В настоящее время идет отделка помещений поликлиники и монтаж инженерных сетей, — сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Медицинское учреждение возводят в соответствии с новым московским стандартом оснащения поликлиник. Среди его основных особенностей отдельные входы для детской и взрослой поликлиники, наличие «второго света», современное медицинское оборудование, зоны комфортного ожидания, понятная система навигации, доступность для маломобильных людей.

Общая площадь здания составит 11 507 квадратных метров. На первом этаже для взрослых будут расположены вестибюль, зоны приема анализов, кабинеты выдачи справок и направлений, дежурного врача, аптека и кабинет выдачи рецептов. Для детей предусмотрены вестибюльная группа, игровая зона, зоны приема анализов, кабинеты выдачи справок и направлений, дежурного врача, кабинет отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях.

На втором этаже для взрослых разместятся терапевтическое отделение, кабинеты врачей патронажной службы, картохранилище, для детей — кабинет здорового ребенка, зона вакцинопрофилактики и кабинеты приема врачей педиатрического отделения.

На третьем этаже для взрослого населения обустроят кабинеты приема врачей специалистов, зону функциональной диагностики, служебно-бытовые и хозяйственные помещения; для детского населения — зоны врачей специалистов, лучевой и функциональной диагностики.

На четвертом этаже разместится зона профилактики для взрослых и для детей. Для детей также будут кабинеты приема врачей специалистов. На пятом этаже будут административные помещения.

В поликлинике установят современное медицинское оборудование: рентген, маммограф, аппараты УЗИ и другое необходимое диагностическое оборудование.

— Основной задачей строительства новых поликлиник, помимо оказания медицинской помощи, является создание удобных и комфортных пространств для посетителей и медперсонала, соответствующих новому московскому стандарту поликлиник, который утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Он основан на высокой доступности специалистов, современных технологиях для диагностики и профилактики болезней, расширении цифровых» возможностей, — добавил Рафик Загрутдинов.