Диетолог Соломатина рассказала о полезных свойствах зернобобовых при похудении

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Зернобобовые хорошо очищают кишечник и выводят излишки сахара из организма. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», чем полезны эти продукты, как они помогают похудеть, а также кому лучше воздержаться от употребления их в пищу.

Источник белка и клетчатки

По словам специалиста, в зернобобовых содержатся белок и клетчатка:

— Зернобобовые являются прекрасным источником растительного белка. По аминокислотному составу они наиболее приближены к белку животного происхождения. Также там присутствует клетчатка в большом количестве. Она есть как в растворимом, так и не в растворимом виде. Эти пищевые волокна хорошо очищают кишечник.

Женщинам в период менопаузы специалист порекомендовала есть больше чечевицы. Она поможет поддержать здоровье и создаст хорошее настроение при дефиците женских половых гормонов:

— Красная фасоль и чечевица богаты антиоксидантами. Также в чечевице содержатся фитоэстрогены, которые являются аналогами женских половых гормонов. В периоды, когда женщина входит в состояние менопаузы, чечевица может хорошо удержать этот процесс. Они хорошо влияют на минеральную плотность костей, на сердечно-сосудистую систему, а еще создают хорошее настроение.

Как заявила специалист, очень полезны черная фасоль и нут. А в горошке много холина.

— Он необходим для нормальной работы печени, клеток, для выработки ацетилхолина, который влияет на скорость мышления и наши когнитивные способности, — сказала она.

Кому вредны зернобобовые

Диетолог рассказала, кому стоит воздержаться от блюд с зернобобовыми или свести их употребление в пищу к минимуму:

— В зернобобовых большое содержание белка. Я советую отказаться от них людям, у которых есть проблемы с почками. Например, плохо выводятся оксалаты. Зернобобовые могут спровоцировать образование песка или камней в почках.

Людям со склонностью к повышению мочевой кислоты также нужно быть осторожнее с такими продуктами. Более того, нельзя исключать индивидуальную непереносимость зернобобовых, предупредила Соломатина.

По словам специалиста, даже полностью здоровым людям нельзя злоупотреблять зернобобовыми.

— Клетчатка может навредить при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Она будет плохо перевариваться и вызовет обострение язвы, гастрита или панкреатита. Даже у здорового человека зернобобовые могут вызвать тяжесть в желудке, метеоризм и вздутие живота, — рассказала она.

Польза зернобобовых при похудении

Соломатина уверена, что зернобобовые хорошо насыщают организм и помогают легче переносить ограничения в питании.

— Белки в зернобобовых берут на себя большое количество энергии при переваривании пищи. Очень часто при ограничительных диетах начинают страдать различные органы и системы. Белок поддерживает иммунную систему, а также состояние наших мышц. Чем их больше в организме, тем быстрее идет похудение. Мышцы забирают на себя большое количество энергии из еды, — отметила диетолог.

Специалист напомнила, что клетчатка помогает насытиться, забирает на себя излишки жиров и сахара. А пробиотик из зернобобовых положительно влияет на нашу микрофлору:

— У людей с ожирением невозможно похудение без изменений микрофлоры кишечника. Там размножается патогенный микробиом, который начинает требовать высококалорийной и углеводной пищи.

Как заверила эксперт, если у здорового человека пища идет в отходы, то у людей с проблемной микрофлорой идет вторичное переваривание. Калорийность еды получается на 10 процентов больше. Клетчатка же способствует размножению полезного микробиома и облегчает процесс похудения.