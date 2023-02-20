Власть сидящая: что стало с фигурантами скандальных расследований

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Уголовные дела в отношении представителей исполнительной, законодательной или судебной власти вызывают большой общественный резонанс. Однако интерес людей к дальнейшей судьбе осужденных со временем гаснет. «Вечерняя Москва» вспомнила несколько громких дел и попыталась узнать, что стало с нарушителями закона и чем они занимаются сейчас.

Михаил Абызов

В 2018 году после формирования нового правительства страны министр РФ по координации деятельности Открытого правительства Михаил Абызов в этот состав не попал и неожиданно покинул страну. Через год выяснилось, что в период с 2011 по 2014 год экс-министр вывел за рубеж внушительную сумму — четыре миллиарда рублей. Кроме того, Абызов пользовался своим служебным положением для создания преступного сообщества. Бывший министр был задержан сотрудники ФСБ в марте 2019 года, его арест неоднократно продлевался.

Александр Платонов, политолог:

— В деле Михаила Абызова интересно то, что на протяжении почти трех десятков лет ему удавалось не просто вести самые разные бизнесы — от поставок турецкой одежды до банковского дела, — но и выходить сухим из воды, несмотря на многочисленные жалобы со стороны коллег. Некоторые из которых, кстати, и сами успели сесть за мошенничество. Более того, многие в правительстве не знали, что Абызов ведет коммерческую деятельность и владеет офшорами, что было нарушением закона, учитывая его высокий пост. Добавило скандальности делу то, что Абызов много лет был одним из главных соратников Дмитрия Медведева, особенно в те годы, когда тот был президентом страны. Резонанс также был вызван требованием Генпрокуратуры взыскать с Абызова и подконтрольных ему компаний свыше 32 миллиардов рублей, что стало рекордом в системе российского судопроизводства. Его дело, от вскрытия всех махинаций до предъявления обвинений, велось постепенно, на протяжении довольно длительного периода в несколько лет.

Сейчас ситуация неоднозначная — Абызов уже несколько лет находится в СИЗО «Лефортово», а с его активов постепенно снимается арест, чтобы он мог покрыть причиненный ущерб.

Однако по рыночной цене активы оценивались в 40 миллиардов, в то время как государство зачло их по номинальной стоимости в 10 миллиардов. Это очень возмутило Абызова, и с конца лета прошлого года он упорно подает апелляции во всевозможные инстанции. Скорее всего, точка в деле Абызова будет поставлена только через несколько лет.

Алексей Улюкаев

В 2017 году суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего министра экономического развития страны Алексея Улюкаева за получение взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Дмитрий Стрельцов, политолог:

— Интересно, что многие коллеги Улюкаева просто не верят, что он мог вымогать деньги, да еще у «Роснефти». А кто-то, наоборот, утверждает, что Улюкаев получал деньги не в чемодане, а в сейфовой ячейке. В любом случае резонанс эта история получила благодаря тому, что в ней фигурировала «Роснефть». Тем более что уход чиновника с поста министра не привел к серьезным изменениям в правительстве — Улюкаев не был яркой личностью. Но при этом он стал показательной персоной, примером того, что даже самые неприкасаемые в один момент могут лишиться всего. Ведь Улюкаев стал первым в истории страны чиновником федерального уровня, которого отправили в колонию строгого режима. Кстати, тогда его дело посчитали одним из первых серьезных ударов по экономической команде Егора Гайдара, которую он собрал в кризисные 1990-е годы.

В мае прошлого года Алексей Улюкаев вышел на свободу — суд принял решение о его условно-досрочном освобождении. Сам министр до сих пор заявляет, что его подставили и устроили провокацию. После освобождения он ушел в тень, и сейчас о его текущей деятельности ничего не известно.

Дмитрий Захарченко

Дмитрий Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ России 8 сентября 2016 года, а через два дня арестован. Полковнику полиции инкриминировали получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Самое интересное, что при этом он сам был руководителем управления «Т» — Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Это позволяло ему требовать деньги за «покровительство» у предпринимателей и иметь рычаги давления на них. По делу полковника Дмитрия Захарченко были арестованы активы, сумма которых в рублевом эквиваленте составляет более одного миллиарда рублей. Также в ходе следствия выяснилось, что полковник — соучастник хищения 26 миллиардов рублей со счетов банка «Нота-Банк».

— У человека при обыске изъяли чудовищные суммы денег. Есть вероятность, что он был «кассиром общака», который принадлежал крупным организациям. Возникает вопрос: чьи это деньги? Я думаю, что в процессе расследования откроются новые имена и фамилии тех, с кем работал Захарченко, — говорит политолог Сергей Маркин.

По результатам служебной проверки Захарченко был уволен из МВД. Его дело начали рассматривать в суде Пресненского района Москвы летом 2018 года. Дмитрия Захарченко приговори- ли к 15,5 года колонии строгого режима, а также к выплате штрафа в размере более 494 миллионов рублей. Кроме этого, прокурор настаивал на лишении подсудимого всех званий, наград и медалей. Ровно через год суд лишил его всех наград и званий, приговорил к 13 годам тюрьмы и штрафу в 117 миллионов рублей — по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию.

В мае прошлого года бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко после очередного судебного разбирательства был признан виновным в получении взяток. Согласно предоставленным доказательствам, он в течение десяти лет получил от предпринимателей более 1,4 миллиарда рублей.

Асия Мухамедшина, член Ассоциации юристов России:

— Дело Захарченко считается самым масштабным уголовным делом экономической направленности. На данный момент экс-полковник за коррупционные преступления приговорен в совокупности к 16 годам строгого режима. У него конфискованы активы на сумму 10 миллиардов рублей. Кроме того, Захарченко обвинен в воспрепятствовании осуществлению правосудия по ч. 3 ст. 294 УК РФ.

Уголовные преступления такого характера достаточно сложные, запутанные, и органам внутренних дел при расследовании приходится прикладывать немало усилий, чтобы подтвердить нарушение грани между легальной деятельностью и правонарушениями. Установленные правонарушения, направленные на извлечение неправомерной выгоды, и повлекли предусмотренное законом достаточно строгое наказание, которое несет Дмитрий Захарченко.

Евгения Васильева

Евгения Васильева с 2010 по 2011 год занимала должность начальника департамента имущественных отношений Минобороны России, затем была руководителем аппарата Министерства обороны. А осенью 2012 года в ведомстве разразился коррупционный скандал, связанный с многомиллиардными хищениями, и Васильева в одночасье стала одним из фигурантов громкого уголовного дела.

На скамье подсудимых с Васильевой оказались и другие участники преступления. Следственным комитетом Российской Федерации было возбуждено сразу пять уголовных дел по фактам мошенничества при реализации акций, недвижимости и земельных участков, принадлежащих холдингу «Оборонсервис», который был создан в 2008 году. Так, согласно данным из открытых источников, ущерб государству от продажи восьми объектов недвижимости составил более трех миллиардов рублей.

В общей сложности в уголовное дело «Оборонсервиса» вошло несколько эпизодов. В ноябре 2012 года следствие предъявило Васильевой обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах, и ее приговорили к пяти годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима. Вину подсудимая не признала.

По официальным данным, Васильева отбывала наказание с мая по июль 2015 года в Московском СИЗО. В колонии общего режима, которая расположена на территории Владимирской области, пробыла 34 дня, а в 2015 году ее освободили.

К слову, скандал и дальнейшие судебные разбирательства сделали Евгению Васильеву достаточно известным медийным персонажем. Однако сейчас, по прошествии нескольких лет, о Васильевой мало что известно. Кроме того, что Евгения Николаевна пишет картины и участвует в выставках. Причем она оказалась очень плодовитым автором, из-под кисти которого выходит 300 картин в месяц.

Сергей Лукьянов, юрист

— Дело получилось громкое. Думаю, у такого резонанса несколько причин, прежде всего из-за предположительной связи Евгении Васильевой с тогдашним главой Минобороны страны. И конечно, сыграла свою роль исключительная медийная активность самой Васильевой, находившейся в условиях домашнего ареста. Среди прочего — рисование картин, изготовление видеоклипов и так далее. Я следил за ходом этого процесса, так как мне было интересно, какая мера пресечения будет избрана для одного из представителей силового блока. Будет ли в этом случае правосудие избирательное, или будет применена мера, максимально возможная для должностного лица.

Павел Ермолов, кандидат искусствоведения, художник:

Что касается художественных работ Евгении Васильевой, то, с моей точки зрения, это конечно, живопись непрофессиональная, но достаточно яркая и разнообразная, с претензией на декоративность. В некоторых работах заметно использование фотографии. На мой взгляд, это попытка создания коммерчески успешной живописи, и думаю, что она неслучайно этим занялась. Пользуясь раскруткой своего имени в СМИ, она решила, так сказать, приобрести еще известность и в области культуры.

Леонид Маркелов

Два года назад, 24 февраля 2021 года, Нижегородский районный суд приговорил бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 235 миллионов рублей. Слушания проходили в Нижнем Новгороде — из опасения, что проведение процесса по месту предполагаемых преступлений в Йошкар-Оле могло повлиять на решение суда. По делу вместе с Маркеловым проходила также бывший директор телеканала «Регион 12» Наталия Кожанова, которая, по версии обвинения, была посредником при передаче взятки. Она получила восемь лет колонии.

Леонид Маркелов командовал регионом 16 лет. Весной 2017 года после череды скандалов, связанных с его именем, президент России Владимир Путин освободил Маркелова от занимаемой должности, хотя формально глава республики ушел по собственному желанию. Спустя несколько дней его задержали по обвинению в получении взятки в особо крупных размерах, а чуть позже к обвинениям прибавили статью о злоупотреблениях должностными полномочиями. После обыска в доме экс-главы обнаружили пистолетные патроны и добавили обвинение в незаконном обороте боеприпасов.

Следствие полагало, что взятку главе региона заплатил депутат государственного собрания Марий Эл, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш. Передачу денег оформили как фиктивную сделку по покупке акций убыточного предприятия «Тепличное», принадлежавшего «Региону 12», который, в свою очередь, фактически контролировал Маркелов. Бывший губернатор на суде свою вину отрицал. Сейчас он в колонии строгого режима.

Андрей Комиссаров, адвокат:

— Арест экс-главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова стал определенной неожиданностью. Во-первых, он руководил Республикой Марий Эл на протяжении 16 лет и зарекомендовал себя как лояльный федеральному центру чиновник. Во-вторых, президент, комментируя отставку «по собственному желанию» Маркелова, сказал, что «попросил использовать его на другом участке работы». В тот момент показалось, что Маркелов находится в безопасности. Но все оказалось иначе. Не прошло и двух недель, как некогда всесильный глава республики был арестован по подозрению в получении взятки. Подобная работа по задержанию подозреваемого ведется не один и не два месяца. Изначально собирается доказательная база, ведется наблюдение, прослушка, и только потом подозреваемый задерживается. Очевидно, что «разработка» Маркелова велась задолго до его отставки. Уход же Маркелова со своего поста был не чем иным, как неудачной попыткой уклониться от ответственности, уйдя с политической сцены. Как видим, было уже поздно.

КРОМЕ ТОГО

2 февраля 2023 года суд присяжных признал виновным бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала по всем трем эпизодам убийств его бизнесменовконкурентов в 2000-х годах и приговорил его к 22 годам колонии. Сам Фургал на заседании заявил, что ему стыдно за присяжных и он будет добиваться апелляции. Уголовное дело в отношении Сергея Фургала возбудили летом 2020 года, после чего его этапировали из Хабаровска в Москву, где на протяжении нескольких лет он находится в СИЗО «Лефортово».

Басманный суд Москвы 6 июля 2022 года арестовал бывшего главу управления МВД по Санкт-Петербургу генерал-лейтенанта Сергея Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, с 2016 по 2020 год должностные лица петербургского главка ведомства приобретали имущество на средства Фонда содействия программ ГУВД СанктПетербурга и Ленобласти и использовали его в личных целях. На момент задержания Умнов являлся помощником министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Следствие ведется.

26 октября 2022 года Хамовнический районный суд Москвы отправил на 15 лет в колонию строгого режима бывшего вице-мэра Сочи Анатолия Рыкова, которого обвиняли в получении взяток. Также чиновник должен выплатить государству штраф в размере 120 млн руб. Как выяснило следствие, деньги Рыков брал за выдачу разрешений на строительство и заключение договоров с мэрией на аренду земельных участков.

ФАКТЫ

В России взяткодателей осуждают почти в два раза чаще, чем взяткополучателей. Исключение составляют дела с крупными суммами. По статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, среди осужденных за взятки выше одного миллиона рублей на 142 взяткополучателей приходится 28 взяткодателей.

Согласно опросам ВЦИОМ россияне считают коррупцию одним из самых серьезных проступков — наравне с наркоманией, алкоголизмом и расизмом, и положительно относятся к громким задержаниям за коррупцию высокопоставленных должностных лиц.

ЦИФРЫ

По данным МВД РФ, всего за 7 месяцев прошлого года в стране зарегистрировано 24 613 дел коррупционной направленности. На первый взгляд, это много. Но согласно статистике по коррупции в России за 2022 год (январь–июль), это всего 0,4 процента от общего количества зарегистрированных за этот период преступлений. Из общего количества дел коррупционной направленности больше всего зарегистрировано преступлений, связанных со взяточничеством — 13 252 дела. При этом значительную долю преступлений, связанных со взяточничеством, составляет мелкое взяточничество — 4963 дела, на втором месте получение взятки — 3946 дел. А такая уголовная статья, как «дача взятки», занимает «почетное» третье место — 3164 дела.