Дебош или пиар: в ЛДПР прокомментировали драку сына Жириновского в центре Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Заведение, в котором сын российского политика Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн якобы устроил драку, а затем избил полицейского, могло развернуть пиар на громком имени. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель приемной ЛДПР в Печатниках Сергей Козадаев. Он уточнил, что в настоящее время серьезных оснований задерживать сына покойного политика нет.

— Там еще разбираться нужно, что и как было. Мы пока ждем официального комментария от пресс-службы ЛДПР, — сказал спикер. — Но могу сказать, что доказательства конкретные его вины весьма сомнительны. По видеокадрам из ресторана невозможно сделать однозначных выводов. Там ничего не видно.

Собеседник «ВМ» предположил, что заведение могло искусственно раздуть эту историю, чтобы сделать себе рекламу.

— Не исключено. Сейчас все стараются на чем угодно пропиариться. Но я знаю Олега только с хорошей стороны, — сказал Козадаев.

Он также отметил, что ранее Эйдельштейн не был замечен в дебоширстве.

В свою очередь представители заведения, где, по сообщениям СМИ, произошла драка с участием сына Жириновского, отказались комментировать произошедшее в беседе с корреспондентом «ВМ».

Позже появилась новость о том, что Эйдельштейна все же арестовали на 15 суток. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Тверского районного суда.

Такое наказание суд избрал 15 февраля по административному протоколу, составленному по статье «Мелкое хулиганство» за дебош в ресторане.

При этом известно, что, находясь в отделе, задержанный сын известного политика ударил сотрудника полиции в грудь, что привело к ушибу правой ключицы. За это Эйдельштейну может грозить уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что сына Жириновского задержали за пьяный дебош в ресторане в центре столицы. Во время празднования к компании друзей подсел неизвестный, что очень не понравилось Эйдельштейну. Разгорелся скандал, сотрудники заведения поспешили вызвать полицию, чтобы разрешить его.