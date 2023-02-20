«Газпромнефть-СМ» разработала энергосберегающее масло для автомобилей иностранного производства

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«Газпромнефть-смазочные материалы» выпустила новое моторное масло с повышенными экологическими и эксплуатационными характеристиками для применения в автомобилях иностранного производства. Высокотехнологичный продукт эффективно защищает детали и механизмы гибридных и бензиновых двигателей, а также уменьшает расход топлива. Благодаря уникальной рецептуре, разработанной в Научно-исследовательском центре компании (НИЦ), моторное масло превосходит по техническим параметрам импортные аналоги. Первая партия импортозамещающей продукции произведена на Московском заводе смазочных материалов.

Для нового масла специалисты НИЦ подобрали высокотехнологичную синтетическую основу собственной разработки. Низкий класс вязкости продукта значительно снижает расход топлива и уровень выбросов вредных веществ в атмосферу при эксплуатации автомобиля.

— Доля автомобилей зарубежного производства на российском рынке составляет более 60 процентов, поэтому мы постоянно расширяем ассортимент масел для легкового транспорта всех мировых производителей. Мы разрабатываем собственные уникальные рецептуры и ставим цель не просто заменить продукцию иностранных компаний, покинувших российский рынок, а предоставить нашим потребителям принципиально новые высокотехнологичные масла с улучшенными характеристиками, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.