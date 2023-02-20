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После реконструкции Крутицкая набережная станет новым местом для прогулок и отдыха

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
После реконструкции Крутицкая набережная станет новым местом для прогулок и отдыха
Фото: Департамент строительства города Москвы

Реконструкция участка Крутицкой набережной между Новоспасским мостом и Симоновской набережной завершится до конца года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Здесь также появится дорога с двумя полосами движения в каждом направлении.

— Это будет новое место для отдыха и прогулок с газонами, цветниками, деревьями и кустарниками. Здесь также появится дорога с двумя полосами движения в каждом направлении, — рассказал столичный градоначальник.

Когда проект реализуется, станет значительно проще попасть в жилые кварталы, которые находятся недалеко от набережной, а также в Спортивный комплекс «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов напомнил, что в рамках благоустройства территории уложат три гектара газона, посадят 12 деревьев (липа, ива) и более 170 кустарников — гортензию, можжевельник, снежноягодник, шиповник, а также разобьют 1,77 тысячи квадратных метров цветников.

— Дополнительно предстоит выполнить реконструкцию забора АО «Мосводоканал» в районе Музея воды, завершить работы по устройству свайного основания и строительству монолитных конструкций набережной и дорог, а также прокладку инженерных сетей — дождевой канализации, электрических сетей, наружного освещения, автоматизированной системы управления дорожным движением, — отметил Рафик Загрутдинов.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
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