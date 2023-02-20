Сергей Собянин: Дмитровский путепровод откроют в четвертом квартале 2023 года

Фото: Департамент строительства города Москвы

Дмитровский путепровод на севере Москвы введут в эксплуатацию в четвертом квартале этого года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках проекта построят и обновят два километра дорог и благоустроят территорию.

Благодаря путепроводу улучшится пропускная способность Дмитровского шоссе. Также это позволит построить новую железнодорожную инфраструктуру в рамках проекта создания линии третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) и перспективную высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург.

— Путепровод уже завершен больше чем наполовину, — сообщил мэр Москвы.

Чтобы не мешать водителям, открыт временный путепровод, который уберут по окончании строительства.

В рамках проекта построят и обновят два километра дорог, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

— В настоящее время подрядчик ведет сборку и окраску металлического пролета, а также бетонирует опоры моста. Начаты подготовительные работы для очередного этапа надвижки пролетных строений и перекладке инженерных коммуникаций, — отметил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Дмитровский путепровод располагается около платформы Петровско-Разумовская Октябрьской железной дороги.

Он построен на Дмитровском шоссе в 1965 году и находится в предаварийном состоянии. Путепровод нуждается в срочной реконструкции. Его длина — свыше 310 метров, а после выполнения работ он «вырастет» еще на 30 метров.

Движение по путепроводу будет организовано по четырем полосами движения в каждом направлении. В ходе работ заменят все опоры и пролетные строения.

Также планируется удлинить подземный пешеходный переход на Дмитровском шоссе на восемь метров. Будет проведена реконструкция 1,5 километра прилегающей улично-дорожной сети, в том числе съездов на улицы Валаамская и Линии Октябрьской железной дороги.