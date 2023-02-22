Народный календарь. Почему 25 февраля нельзя рассказывать сны

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25 февраля Православная церковь чтит память митрополита Алексия, государственного деятеля и чудотворца, жившего в XIV веке. Алексий однажды исцелил от слепоты ханшу Тайдулу, которая в благодарность подарила митрополиту участок земли, где был возведен Чудов монастырь. Наши предки звали 25 февраля Алексеевым днем или Днем Мелетея и Алексея; верили, что в этот день начинает таять снег, поэтому будет хорошо ловиться рыба.

В этот день, 25 февраля, земледельцы готовились к посадочному сезону — выносили семена на улицу. Считалось, что закаленные морозом семена быстро взойдут и подарят обильный урожай. Также хозяйки выносили пряжу, прялки на мороз: они верили, что мороз сделает пряжу крепкой, ровной и красивой. На праздничном столе все мясные блюда заменялись рыбными: считалось, что если следовать этой примете, то в семью можно привлечь удачу в любых делах. Традиционным блюдом на праздничном столе был рыбный расстегай — его подавали к рыбному бульону, а во время еды бульон заливали прямо в пирожок. Для удобства сверху пирожка оставляли отверстие, которое приходилось растягивать. Так и появилось название этого пирожка — расстегай.

25 февраля запрещалось рассказывать свои сны. Считалось, что если ими поделиться, то сновидца ждут неудачи в делах. А если, наоборот, сохранить сон в тайне, то он обязательно исполнится. Но это не распространялось на дурные сны. Также в этот день не отправлялись в дальние поездки: они обязательно заканчивались неудачей.

Приметы погоды

Если днем холодно — март будет теплым, и весна рано придет.

Звезды на небе красноватого оттенка — будет вьюга днем.

Ночью иней на стеклах — будет резкая смена погоды.

Вьюга в этот день обещала дождливое лето.

Если день был холодным и сухим — август будет жарким.

Именины отмечают:

Алексей, Антон, Евгений, Мария.