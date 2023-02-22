«Токсическое действие»: как влияет на здоровье употребление алкоголя по выходным

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Ученые установили, что употребление алкогольных напитков связано с ускорением прогрессирования болезни Альцгеймера. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие еще болезни вызывают спиртные напитки и как влияет на здоровье употребление алкоголя каждые выходные.

По словам врача-нарколога, члена Национальной наркологической лиги Василия Шурова, алкоголь оказывает негативное влияние на все органы и системы человеческого организма. Но одно из самых разрушительных воздействий приходится на клетки головного мозга.

— Алкоголь является нейро- и гепатотропным ядом. Он оказывает токсическое действие на каждую клеточку нашего организма. Ни одна лучше не становится. Каждая доза алкоголя — это гибель определенного количества нейронов. В частности, возникает эффект склеивания эритроцитов в мелких капиллярах, нарушается трофика тканей, и клетки погибают от гипоксии. Алкоголь приводит к дегенерации мозга, — предупредил Шуров.

Как отметил эксперт, люди, которые употребляют алкоголь в течении длительного времени, глупеют.

— Окружающие могут легко определить, когда человек пьет. Он становится примитивным, агрессивным, не следит за собой, живет в грязи и питается абы чем. Их финальная остановка — бомж. Эти люди все теряют в жизни. У него происходит деградация всех систем организма, — подчеркнул нарколог.

Кроме того, медик отметил, что алкоголь оказывает сильное токсическое влияние на печень.

— Также сильное влияние алкоголь оказывает на печень. Сначала происходит ожирение (жировой гепатоз — прим. «ВМ»), потом — разрастание соединительной ткани, а финал — это цирроз. У нас больше половины смертельных исходов из-за необратимого повреждения печени происходят по причине употребления алкоголя, — сообщил Шуров.

По мнению нарколога, нельзя назвать точные сроки того, через какое время регулярного употребления спиртного у человека развивается цирроз печени.

— Есть индивидуальные особенности организма. Необходимо учитывать, какой алкоголь человек пьет и в каком объеме, а также индивидуальную непереносимость. Но, как правило, для образования цирроза печени нужно 5–10 лет регулярного употребления спиртных напитков. Печень является очень стойким органом. Она борется до последнего, — подчеркнул врач.

Ни один человек, начавший выпивать «только по выходным», не планировал стать алкоголиком, заметил медик.

— Однако важно понимать: когда вы начинаете употреблять психоактивное вещество, то изменяете свое сознание и играете в русскую рулетку. Кто-то может в таком режиме употреблять спиртное, а кто-то быстро сопьется. Но раз вы начали это делать, не стоит забывать, что в любой момент вы можете стать алкоголиком, — заключил Шуров.

Врач-нарколог Владимир Каторгин в свою очередь отметил, что влияние алкоголя на здоровье при регулярном употреблении в выходные зависит от множества факторов.

— Здесь важно понимать пол человека, его физическое здоровье и дозу алкоголя. Все индивидуально. Кроме того, в нашем организме есть фермент алкогольдегидрогеназа, который расщепляет алкоголь на углекислый газ и воду. Если этого фермента мало, то человек быстро пьянеет. А если много, то опьянение наступает долго, человеку требуется доза все больше и больше, чтобы получить удовольствие. В таком случае возрастает риск развития хронического алкоголизма, — предупредил специалист.

Врач подчеркнул, что если выпивать каждые выходные, то человеку грозят:

формирование алкогольной зависимости;

проблемы с желудочно-кишечным трактом;

болезни печени;

проблемы с кроветворной системой.

Кроме того, в случае когда человек не рассчитывает нужную дозу алкоголя, он может получить травмы, вести себя неадекватно, агрессивно, причинять вред и насилие в отношении окружающих, заметил врач.

— Некоторые люди теряют работу, семью, детей, уважение окружающих просто потому, что начинают выпивать по выходным, а переходят к ежедневному употреблению алкоголя. Этот путь иногда проходит очень быстро и незаметно. Также человек может получить инвалидизирующие заболевания, вплоть до деменции. У алкоголика появляется расстройство психики, и он становится овощем, — заключил нарколог.