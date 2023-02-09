Гастроэнтеролог Дианова назвала продукты, которые нельзя сочетать с алкоголем

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При употреблении алкоголя лучше отказаться от сладких и очень соленых продуктов. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

По словам специалиста, с алкоголем плохо сочетается сладкое.

— В алкоголе много сахара. Также спирт утилизируется с выработкой энергии. Если добавить сладкие продукты, будет перебор, получится много энергии от такого сочетания, — рассказала врач.

Гастроэнтеролог уверена, что лучше отказаться от соленых продуктов. В сочетании с алкоголем они приводят к образованию камней в почках и набору лишнего веса.

Эксперт объяснила, какие продукты идеально подойдут к алкогольным напиткам:

— С алкоголем хорошо сочетаются белково-жировые продукты, а также содержащие крахмал. Например, картофельное пюре или винегрет. Отлично подходит сыр с небольшим количеством фруктов, — рассказала она.

Специалист уверена, что к алкоголю нужно выбирать легкие закуски.

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил о вреде безалкогольного пива. По его словам, регулярное употребление безалкогольного пива, которое многие считают безобидным напитком, приводит к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе к диабету.

Как считает эксперт, напиток содержит большое количество легкоусваиваемых углеводов, которые приводят к скачку сахара в крови.