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Сорбенты отдельно, пища отдельно: гастроэнтеролог Дианова оценила пользу сыра с активированным углем

Анастасия Харламова

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Общество
Сорбенты отдельно, пища отдельно: гастроэнтеролог Дианова оценила пользу сыра с активированным углем
Фото: Pexels

В России создали отечественный сыр с активированным углем для очищения ЖКТ. «Вечерняя Москва» узнала у врача-гастроэнтеролога, диетолога Нурии Диановой, действительно ли этот продукт обладает оздоровительными свойствами.

По словам специалиста, сорбенты, такие как активированный уголь, нужно употреблять отдельно от пищи и различных лекарственных препаратов.

— Их задача — вывести токсины из организма. Они чистят желудочно-кишечный тракт и, как губка, впитывают все вредные вещества. Я не понимаю, зачем активированный уголь добавлять в продукт питания. Непонятно, какое взаимодействие у него будет с макронутриентами, — заявила врач.

Как объяснила эксперт, сыр является высококалорийным продуктом, и жиров в нем больше, чем белков:

— Соответственно, его польза для организма относительна. В сыре калории превышают белковую составляющую. Его невозможно много съесть. Чтобы активированный уголь работал, его нужно добавить в огромных количествах.

Гастроэнтеролог уверена, что добавлять активированный уголь в сыр абсолютно бессмысленно. Если сбалансировать питание, то можно добиться очищения, просто равномерно включая клетчатку в свой рацион:

— Фрукты, овощи, зелень и сухофрукты помогут очистить организм. Но нужно правильно их распределять. Тогда эти продукты дадут хороший абсорбирующий эффект.

До этого заведующая гастроэнтерологическим отделением Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова Мария Колесникова рассказала, сколько сыра можно съедать за день.

По ее словам, употреблять сыр нужно аккуратно. Ежедневная норма употребления сыра любой жирности составляет 40 граммов. Этого достаточно, чтобы восполнить минимальный уровень белков, жиров и углеводов.

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