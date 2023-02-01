Нарколог Холдин предупредил о вреде безалкогольного пива

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Регулярное употребление безалкогольного пива, которое многие считают безобидным напитком, приводит к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе к диабету. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

По словам врача, напиток содержит большое количество легкоусваиваемых углеводов, которые приводят к скачку сахара в крови. Часто употребление такого напитка приводит к набору лишнего веса и риску развития сахарного диабета второго типа.

К тому же, отметил Холдин, в безалкогольном пиве все же содержится 0.5–1 процента алкоголя. Если выпить сразу несколько банок, в организме повысится его концентрация, и это повлечет негативное воздействие на внутренние органы, передает «Радио 1».

Медики сообщили, что ошибочно считать, что употребление алкоголя в умеренных количествах может принести пользу организму. Спиртное только увеличивает риск онкологических заболеваний, передает ФАН.

Водка не может служить средством дезинфекции и не защитит организм от микробов. Спиртное, напротив, снижает иммунитет. Об этом рассказал заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин.