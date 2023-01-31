Нарколог Скрябин развеял популярный миф о водке

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Водка не может служить средством дезинфекции и не защитит организм от микробов. Спиртное, напротив, снижает иммунитет. Об этом рассказал заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин.

— Корень мифа, что водка уничтожает микробы, кроется в знании о том, что водка содержит этиловый спирт. Напоминаю, что его концентрация в водке составляет около 40 процентов, в то время как для разрушения вирусных мембран необходима концентрация спирта от 60 процентов. Ни водка, ни другие спиртные напитки не могут служить средством дезинфекции и не защитят организм, — пояснил он.

Также является мифом утверждение, что 100 граммов водки во время принятия пищи полезно. По словам врача, этанол негативно воздействует на внутренние органы.

Скрябин отметил, что алкоголь калориен и лишает чувства контроля над аппетитом, поэтому способствует перееданию, передает РИА Новости.

Из всех товаров повседневного спроса на российском рынке в 2022 году рост в натуральном выражении показали только продажи алкогольных напитков. Об этом говорится в отчете исследовательской компании NielsenIQ (есть в распоряжении «Вечерней Москвы»).