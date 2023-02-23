Частичка солнечной энергии: как и почему на Руси отмечали Масленицу

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Один из древних праздников, Масленица, выдержал испытание временем и по сей день не потерял своей популярности. В этом году масленая неделя началась с 20 февраля.

Согласно христианской традиции, дата начала празднования Масленицы меняется и зависит от сроков проведения главного церковного праздника — Пасхи Христовой. В 2023 году один из самых любимых русских праздников с его непременным атрибутом — блинами — выпадает на период с 20 по 26 февраля.

По словам историка Анастасии Назукиной, изначально Масленица была частью цепочки языческих земледельческих обрядов.

— Когда-то Масленицу было принято отмечать в День весеннего равноденствия 21–22 марта. По древнеславянскому календарю это было началом нового года, — говорит Анастасия Назукина. — Повод для празднования был более чем значительный: после долгой и холодной зимы природа пробуждалась и расцветала.

А поскольку язычники почитали солнце как божество, то непременным атрибутом праздника сначала стали круглые, по форме напоминающие солнце, лепешки.

— Считалось, что съев такое угощение, человек получит частичку солнечной энергии. Со временем лепешки были заменены блинами. Однако после принятия на Руси христианства традиционное время праздника выпадало на дни Великого поста. Поэтому Масленая неделя стала начинаться за неделю до него, выпадая на Сырную седмицу, — поясняет историк. — В эти дни церковный устав уже запрещает есть продукты из мяса, но пока еще разрешает употреблять в пищу молочные продукты и рыбу.

Празднование Масленицы продолжается семь дней, каждый из которых имеет свое название и традиции проведения.

— Понедельник называется Встречей, в этот день Масленицу встречают, тогда же начинают печь блины. Когда-то у наших предков существовала добрая традиция: первыми порциями блинов они делились с людьми бедными и нуждающимися. В этот же день мастерили чучело Масленицы, — продолжает Анастасия Назукина. — Вторнику дали название Заигрыши. По вторникам молодые парни и девушки ходили по домам поселений с бубнами, рожками, балалайками и распевали колядки. Считалось, что тот, кто не веселится на Масленицу, проживет наступивший год бедно и безрадостно.

Среда, она же Лакомка, день, когда было принято привечать дорогих гостей. Для них двери домов радушных хозяев были всегда открыты, а столы щедро накрыты.

— По средам же тещам было положено потчевать любимых зятьев. Даже частушку такую народ сложил: «Направлялся к теще зять, блин за край у тещи взять. Теща к зятю ластится: съешь с блином и маслица!» А еще в этот день проводились конные бега и кулачные бои, — рассказывает Назукина.

К бою мужики готовились серьезно: парились в бане и сытно ели, некоторые даже обращались к колдунам, чтобы получить заговор на победу. Уж очень хотелось показать силу и удаль молодецкую. Бои проводились стенка на стенку, зачастую соперниками были мужики из соседних деревень.

Первые три дня праздника относятся к узкой Масленице, а вот с четверга, который называется Разгуляем, начинается Масленица широкая.

— Главное развлечение этого и всех последующих дней — катание с ледяных горок, которые старались украсить флажками и фонариками, — говорит историк. — Для катания использовались рогожи, санки, шкуры и деревянные корыта. Еще одно развлечение — взятие ледяной крепости. Специально для этой забавы строили ледяной город с воротами, а затем осаждали его, забрасывая снежками.

Следующий день — пятницу — прозвали Тещиными вечерками.

— Теперь уже зятья брали на себя роль гостеприимных хозяев и приглашали тещу в свой дом на богатое угощение, — рассказывает историк. — Субботу называют Золовкины посиделки, когда невесткам полагалось проявить внимание и продемонстрировать доброе отношение к сестрам мужа. Они, кстати, рассчитывали не только на угощение, но и на подарки от жены брата.

Последний день праздника — Прощеное воскресенье — наполнен особым смыслом. Ведь в этот день принято искренне просить прощения у людей за вольные и невольные обиды, которые мы могли нанести окружающим, чтобы иметь возможность войти в следующий важный этап жизни — Великий пост — с чистой и спокойной душой.

— А кульминация праздника — это сжигание чучела Масленицы, — подытоживает Назукина. — Куклу делали из тряпок и соломы, после чего наряжали ее в женскую одежду. Сжигание чучела, как и раньше, символизирует проводы зимы и встречу весны, прощание со всем старым, ветхим, отжившим свое.

Веселой всем Масленицы и вкусных блинов!