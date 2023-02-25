Мошенники выходят на связь: как не стать жертвой телефонных аферистов

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Мы открываем новую рубрику, в которой совместно со специалистами столичной прокуратуры будем делиться полезной, проверенной на практике информацией, как избежать опасных ситуаций и законно защитить себя и близких от действий различных правонарушителей: мошенников, хулиганов, недобросовестных коллекторов и других.

По статистике, за 2022 год в Москве зарегистрировано более 20 тысяч афер с использованием информационно-коммуникационных технологий — интернета, мобильной связи и др. То есть примерно каждое пятое преступление, совершенное в городе, на счету дистанционных аферистов. Как обезопасить себя от действий телефонных злоумышленников, рассказала старший прокурор отдела прокуратуры Москвы Татьяна Максименко.

Тревожный звонок

Основной целью мошенников, обманывающих граждан по телефону, является похищение денег, и ради этого преступники психологически воздействуют на потенциальную жертву, подчеркивает Максименко.

— Одна из популярных схем — ввести человека в состояние паники печальными перспективами потерять все накопления (якобы кто-то сейчас пытается украсть деньги с вашей карты или на вас оформили кредит и т. п.), — отмечает прокурор. — Также аферисты часто называются сотрудниками правоохранительных органов для того, чтобы вывести собеседника из равновесия или, наоборот, выдать себя за персону, которой можно доверять. Если жертва потеряет самообладание, то ее легче заставить совершить нелогичные или импульсивные поступки, над которыми в обычное время человек бы крепко задумался. Именно поэтому жертвами мошенников чаще становятся горожане преклонного возраста.

Не надо слов

Главное правило, чтобы не стать легкой добычей, — при первых же подозрениях просто прекращать разговор, не слушать то, что вам говорят аферисты, советует Максименко.

Причем, как показывает опыт, лучше всего молча отключиться от собеседника, а не давать резкие ответы или острить. Известны случаи, когда за попытки «разыграть» мошенников преступники начинали мстить «шутникам»: подключали их номера к разным рассылкам или обзванивали новых жертв якобы с телефона самого острослова, используя сервисы подмены номеров.

Если вы прервали подозрительный разговор, но мошенники продолжают настойчиво докучать — позвоните по официальным номерам в ведомства или организации, сотрудниками которых представляются злоумышленники.

Если все же любопытство возобладало и остановить разговор с незнакомцами не вышло, то следует сохранять бдительность и не поддаваться панике.

— Представители банков никогда не спрашивают по телефону секретные данные карт, пин-коды и коды из смс-сообщений, — напомнила прокурор. — А сотрудники правоохранительных органов никогда не будут предлагать поучаствовать гражданским лицам в оперативной деятельности по телефону. Ни в коем случае не стоит поспешно совершать какие-либо действия с банковскими счетами, вкладами или прочим ценным имуществом.

В свою очередь прокуратура, совместно с другими ведомствами, представителями компаний и банков, продолжает как профилактическую информационную работу с жителями столицы, так и разбор уже совершенных преступлений.

Эксперт сообщила, что по итогам прошлого года раскрываемость дистанционных афер выросла на 35 процентов по сравнению с 2021 годом.

Защита в один клик

В конце 2022 года при поддержке правительства Москвы в городе был запущен информационный проект «Перезвони сам» (sam.mos.ru), помогающий уберечься от мошенников. На портале собраны реальные истории из жизни, ответы специалистов на частые вопросы, полезные памятки и справочник официальных номеров организаций, на которые часто ссылаются злоумышленники. Также можно записаться на обучающие видеоконференции.

Топ-5 фраз, после которых надо бросать трубку

Правоохранители составили список главных фраз аферистов.