Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рецепты постных блюд: 8 идей для разнообразного меню

Ника Комкова
Общество
Рецепты постных блюд: 8 идей для разнообразного меню
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Великий пост — важный для православных верующих период, во время которого нужно молиться и придерживаться специальной системы питания. Ограничения призваны приблизить человека к Господу и подготовить к празднованию Пасхи. В 2023 году будут поститься с 27 февраля по 15 апреля включительно. Всего период продлится 48 дней. С легкостью пережить воздержание, питаться вкусно и разнообразно поможет подборка рецептов постных блюд от «Вечерней Москвы».

Какие продукты разрешены в пост

Постящиеся могут есть любые продукты растительного происхождения. Запрещается употреблять в пищу мясо, курицу, яйца, молоко. Рыбу можно есть лишь в два дня из шести недель. При готовке разрешается использовать растительное масло.

Постные салаты

Постный салат с фасолью и грибами

Салат состоит из продуктов, которые есть в каждом магазине, легко готовится, но при этом имеет оригинальный вкус.

Ингредиенты:

  • фасоль стручковая — 300 г;
  • грибы маринованные — 100 г;
  • томаты — 2 шт.;
  • масло оливковое — 2 ст. л.;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • кинза свежая — по вкусу;
  • орехи кедровые — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Стручки фасоли на короткое время поместить в кипяток, после слегка их обжарить, посолить.
  2. Переложить фасоль в отдельную чашку и оставить остывать.
  3. В это время нарезать томаты на крупные куски.
  4. Для заправки соединить масло с соевым соусом, измельченными чесноком и зеленью.
  5. Перемешать грибы, фасоль, томаты и заправку. Присыпать орехами.

Постный салат с яблоком и орехами

Салат порадует ярким кисло-сладким вкусом благодаря контрасту меда и лимона.

Ингредиенты:

  • яблоко — 1 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • мед — 1,5 ст. л.;
  • масло оливковое — 2 ст. л.;
  • сок лимона — 1 ч. л.;
  • орехи грецкие рубленые — 50 г;
  • зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Натереть яблоко и морковь.
  2. Смешать оливковое масло с выжимкой из лимона и зеленью и приправить салат.
  3. Посыпать орехами.
  4. Оставить пропитаться заправкой.

Постные пироги

Постный пирог с клубникой

Изюминка пирога — сочетание кисловатой начинки из клубники с хрустящим тестом.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 1,6 стакана;
  • сахар-песок — 5 ст. л.;
  • масло растительное — 5 ст. л.;
  • свежая клубника — 300 г;
  • сода — щепотка;
  • вода — 6 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Во вместительной таре соединить муку, соль, сахар, воду, масло и соду.
  2. Замесить тесто и убрать в холодильник на час.
  3. Вымыть и порезать клубнику, смешать с сахаром.
  4. Разогреть духовой шкаф, огнеупорную форму смазать маслом.
  5. Достать тесто из холодильника и раскатать два пласта.
  6. Сформировать пирог с начинкой в форме.
  7. Для выхода пара проткнуть крышку пирога ножом.
  8. Выпекать при 180 градусах в течение получаса.

Постный пирог с капустой, рисом и грибами

Блюдо получается сытным, поэтому может подаваться как основное к обеду или ужину.

Ингредиенты

Начинка:

  • капуста белокочанная — 400 г;
  • лук репчатый — 1 головка;
  • рис вареный — 300 г;
  • грибы маринованные — 100 г.

Тесто:

  • масло растительное — 2 ст. л.;
  • сахар-песок — 2 ст. л.;
  • дрожжи — 20 г;
  • мука пшеничная — 500 г
  • соль — 2 ч. л.;
  • вода — 280 мл.

Способ приготовления:

  1. Развести дрожжи с сахаром в воде, дождаться, пока появятся пузырьки. После высыпать в смесь муку.
  2. Перемешать, влить масло.
  3. Замесить тесто, поставить в теплое место на час–полтора.
  4. Для начинки сперва обжарить лук, после добавить капусту и потушить до мягкости. Вывалить в сковородку маринованные грибы, немного потушить.
  5. Добавить отваренный рис, специи по вкусу, перемешать.
  6. Разделить поднявшееся тесто на две неравные части. Большая часть пойдет на дно пирога, та, что поменьше, — на крышку. Выложить на нижний пласт начинку, закрыть вторым пластом.
  7. Сделать в крышке отверстие для выхода пара.
  8. Оставить пирог постоять около получаса.
  9. Печь в духовом шкафу при 180 градусах в течение получаса.

Постные супы

Постный суп из чечевицы и тыквы

Тарелка этого ароматного и питательного супа согреет и поможет надолго утолить голод.

Ингредиенты:

  • тыква — 500 г;
  • чечевица красная — 200 г;
  • луковица — 1 шт.;
  • масло подсолнечное — 2 ст. л.;
  • лимон — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • вода — 1 л;
  • зелень петрушки — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Чечевицу промыть, положить в кастрюлю, залить водой и отварить.
  2. Раскалить масло в сотейнике и обжарить лук, добавить туда порезанную на куски тыкву и тушить, пока она не станет мягкой.
  3. Тушеные овощи положить в чечевичную похлебку, посолить.
  4. Варить на тихом огне около 10 минут.
  5. Выжать в суп лимон, добавить измельченную петрушку.

Постный суп-пюре

Базовый рецепт супа-пюре, который можно адаптировать под свой вкус, используя самые разные овощи и специи. Принцип готовки будет одинаков.

Ингредиенты:

  • картофель среднего размера — 1 шт.;
  • луковица — 1 шт.;
  • сельдерей — 3–4 стебля;
  • морковь — 3 шт.;
  • томаты — 3 шт.;
  • вода — 1,5 л;
  • чеснок — 3 зубчика.

Способ приготовления:

  1. Порезать овощи на куски.
  2. Варить на тихом огне со специями.
  3. Когда они приготовятся, снять с огня, остудить.
  4. В охлажденный суп добавить чеснок, взбить все блендером.
  5. Высыпать приправу, довести до кипения.

Постное печенье

Постное печенье из моркови

Печенье из моркови и злаков на меду — идеальное лакомство для уютного чаепития.

Ингредиенты:

  • морковь — 5 шт.;
  • хлопья из круп и злаков — 2 стакана;
  • мука пшеничная — 2 стакана;
  • мед — по вкусу;
  • масло растительное — 50 мл;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Натереть морковь.
  2. Добавить в овощи масло, мед.
  3. После — хлопья, соль и муку с разрыхлителем. Перемешать до однородности.
  4. Сформировать печенье или распределить массу по смазанному маслом противню слоем в один сантиметр.
  5. Выпекать при температуре 180 градусов 20–25 минут. После остудить и порезать на ромбы.

Овсяное печенье

Диетическое овсяное печенье — отличная идея для перекуса взрослым и детям. Можно брать на работу или на прогулку в парк.

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья — 2 стакана;
  • мука — 1 стакан;
  • мед — 4 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • масло растительное — 50 мл;
  • теплая вода — 50 мл;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Перемешать овсяные хлопья, муку и разрыхлитель.
  2. Добавить воду, масло, мед, соль, создать однородную массу.
  3. Сформировать печенье, выложить на пергамент. Выпекать в духовке 25 минут при 180 градусах.
Православие Рецепты Великий пост
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Все мнения
О проекте