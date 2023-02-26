Рецепты постных блюд: 8 идей для разнообразного меню
Великий пост — важный для православных верующих период, во время которого нужно молиться и придерживаться специальной системы питания. Ограничения призваны приблизить человека к Господу и подготовить к празднованию Пасхи. В 2023 году будут поститься с 27 февраля по 15 апреля включительно. Всего период продлится 48 дней. С легкостью пережить воздержание, питаться вкусно и разнообразно поможет подборка рецептов постных блюд от «Вечерней Москвы».
Какие продукты разрешены в пост
Постящиеся могут есть любые продукты растительного происхождения. Запрещается употреблять в пищу мясо, курицу, яйца, молоко. Рыбу можно есть лишь в два дня из шести недель. При готовке разрешается использовать растительное масло.
Постные салаты
Постный салат с фасолью и грибами
Салат состоит из продуктов, которые есть в каждом магазине, легко готовится, но при этом имеет оригинальный вкус.
Ингредиенты:
- фасоль стручковая — 300 г;
- грибы маринованные — 100 г;
- томаты — 2 шт.;
- масло оливковое — 2 ст. л.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- кинза свежая — по вкусу;
- орехи кедровые — по вкусу.
Способ приготовления:
- Стручки фасоли на короткое время поместить в кипяток, после слегка их обжарить, посолить.
- Переложить фасоль в отдельную чашку и оставить остывать.
- В это время нарезать томаты на крупные куски.
- Для заправки соединить масло с соевым соусом, измельченными чесноком и зеленью.
- Перемешать грибы, фасоль, томаты и заправку. Присыпать орехами.
Постный салат с яблоком и орехами
Салат порадует ярким кисло-сладким вкусом благодаря контрасту меда и лимона.
Ингредиенты:
- яблоко — 1 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- мед — 1,5 ст. л.;
- масло оливковое — 2 ст. л.;
- сок лимона — 1 ч. л.;
- орехи грецкие рубленые — 50 г;
- зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Натереть яблоко и морковь.
- Смешать оливковое масло с выжимкой из лимона и зеленью и приправить салат.
- Посыпать орехами.
- Оставить пропитаться заправкой.
Постные пироги
Постный пирог с клубникой
Изюминка пирога — сочетание кисловатой начинки из клубники с хрустящим тестом.
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 1,6 стакана;
- сахар-песок — 5 ст. л.;
- масло растительное — 5 ст. л.;
- свежая клубника — 300 г;
- сода — щепотка;
- вода — 6 ст. л.
Способ приготовления:
- Во вместительной таре соединить муку, соль, сахар, воду, масло и соду.
- Замесить тесто и убрать в холодильник на час.
- Вымыть и порезать клубнику, смешать с сахаром.
- Разогреть духовой шкаф, огнеупорную форму смазать маслом.
- Достать тесто из холодильника и раскатать два пласта.
- Сформировать пирог с начинкой в форме.
- Для выхода пара проткнуть крышку пирога ножом.
- Выпекать при 180 градусах в течение получаса.
Постный пирог с капустой, рисом и грибами
Блюдо получается сытным, поэтому может подаваться как основное к обеду или ужину.
Ингредиенты
Начинка:
- капуста белокочанная — 400 г;
- лук репчатый — 1 головка;
- рис вареный — 300 г;
- грибы маринованные — 100 г.
Тесто:
- масло растительное — 2 ст. л.;
- сахар-песок — 2 ст. л.;
- дрожжи — 20 г;
- мука пшеничная — 500 г
- соль — 2 ч. л.;
- вода — 280 мл.
Способ приготовления:
- Развести дрожжи с сахаром в воде, дождаться, пока появятся пузырьки. После высыпать в смесь муку.
- Перемешать, влить масло.
- Замесить тесто, поставить в теплое место на час–полтора.
- Для начинки сперва обжарить лук, после добавить капусту и потушить до мягкости. Вывалить в сковородку маринованные грибы, немного потушить.
- Добавить отваренный рис, специи по вкусу, перемешать.
- Разделить поднявшееся тесто на две неравные части. Большая часть пойдет на дно пирога, та, что поменьше, — на крышку. Выложить на нижний пласт начинку, закрыть вторым пластом.
- Сделать в крышке отверстие для выхода пара.
- Оставить пирог постоять около получаса.
- Печь в духовом шкафу при 180 градусах в течение получаса.
Постные супы
Постный суп из чечевицы и тыквы
Тарелка этого ароматного и питательного супа согреет и поможет надолго утолить голод.
Ингредиенты:
- тыква — 500 г;
- чечевица красная — 200 г;
- луковица — 1 шт.;
- масло подсолнечное — 2 ст. л.;
- лимон — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- вода — 1 л;
- зелень петрушки — по вкусу.
Способ приготовления:
- Чечевицу промыть, положить в кастрюлю, залить водой и отварить.
- Раскалить масло в сотейнике и обжарить лук, добавить туда порезанную на куски тыкву и тушить, пока она не станет мягкой.
- Тушеные овощи положить в чечевичную похлебку, посолить.
- Варить на тихом огне около 10 минут.
- Выжать в суп лимон, добавить измельченную петрушку.
Постный суп-пюре
Базовый рецепт супа-пюре, который можно адаптировать под свой вкус, используя самые разные овощи и специи. Принцип готовки будет одинаков.
Ингредиенты:
- картофель среднего размера — 1 шт.;
- луковица — 1 шт.;
- сельдерей — 3–4 стебля;
- морковь — 3 шт.;
- томаты — 3 шт.;
- вода — 1,5 л;
- чеснок — 3 зубчика.
Способ приготовления:
- Порезать овощи на куски.
- Варить на тихом огне со специями.
- Когда они приготовятся, снять с огня, остудить.
- В охлажденный суп добавить чеснок, взбить все блендером.
- Высыпать приправу, довести до кипения.
Постное печенье
Постное печенье из моркови
Печенье из моркови и злаков на меду — идеальное лакомство для уютного чаепития.
Ингредиенты:
- морковь — 5 шт.;
- хлопья из круп и злаков — 2 стакана;
- мука пшеничная — 2 стакана;
- мед — по вкусу;
- масло растительное — 50 мл;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Натереть морковь.
- Добавить в овощи масло, мед.
- После — хлопья, соль и муку с разрыхлителем. Перемешать до однородности.
- Сформировать печенье или распределить массу по смазанному маслом противню слоем в один сантиметр.
- Выпекать при температуре 180 градусов 20–25 минут. После остудить и порезать на ромбы.
Овсяное печенье
Диетическое овсяное печенье — отличная идея для перекуса взрослым и детям. Можно брать на работу или на прогулку в парк.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья — 2 стакана;
- мука — 1 стакан;
- мед — 4 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- масло растительное — 50 мл;
- теплая вода — 50 мл;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Перемешать овсяные хлопья, муку и разрыхлитель.
- Добавить воду, масло, мед, соль, создать однородную массу.
- Сформировать печенье, выложить на пергамент. Выпекать в духовке 25 минут при 180 градусах.