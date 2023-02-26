Рецепты постных блюд: 8 идей для разнообразного меню

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Великий пост — важный для православных верующих период, во время которого нужно молиться и придерживаться специальной системы питания. Ограничения призваны приблизить человека к Господу и подготовить к празднованию Пасхи. В 2023 году будут поститься с 27 февраля по 15 апреля включительно. Всего период продлится 48 дней. С легкостью пережить воздержание, питаться вкусно и разнообразно поможет подборка рецептов постных блюд от «Вечерней Москвы».

Какие продукты разрешены в пост

Постящиеся могут есть любые продукты растительного происхождения. Запрещается употреблять в пищу мясо, курицу, яйца, молоко. Рыбу можно есть лишь в два дня из шести недель. При готовке разрешается использовать растительное масло.

Постные салаты

Постный салат с фасолью и грибами

Салат состоит из продуктов, которые есть в каждом магазине, легко готовится, но при этом имеет оригинальный вкус.

Ингредиенты:

фасоль стручковая — 300 г;

грибы маринованные — 100 г;

томаты — 2 шт.;

масло оливковое — 2 ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

кинза свежая — по вкусу;

орехи кедровые — по вкусу.

Способ приготовления:

Стручки фасоли на короткое время поместить в кипяток, после слегка их обжарить, посолить. Переложить фасоль в отдельную чашку и оставить остывать. В это время нарезать томаты на крупные куски. Для заправки соединить масло с соевым соусом, измельченными чесноком и зеленью. Перемешать грибы, фасоль, томаты и заправку. Присыпать орехами.

Постный салат с яблоком и орехами

Салат порадует ярким кисло-сладким вкусом благодаря контрасту меда и лимона.

Ингредиенты:

яблоко — 1 шт.;

морковь — 2 шт.;

мед — 1,5 ст. л.;

масло оливковое — 2 ст. л.;

сок лимона — 1 ч. л.;

орехи грецкие рубленые — 50 г;

зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Натереть яблоко и морковь. Смешать оливковое масло с выжимкой из лимона и зеленью и приправить салат. Посыпать орехами. Оставить пропитаться заправкой.

Постные пироги

Постный пирог с клубникой

Изюминка пирога — сочетание кисловатой начинки из клубники с хрустящим тестом.

Ингредиенты:

мука пшеничная — 1,6 стакана;

сахар-песок — 5 ст. л.;

масло растительное — 5 ст. л.;

свежая клубника — 300 г;

сода — щепотка;

вода — 6 ст. л.

Способ приготовления:

Во вместительной таре соединить муку, соль, сахар, воду, масло и соду. Замесить тесто и убрать в холодильник на час. Вымыть и порезать клубнику, смешать с сахаром. Разогреть духовой шкаф, огнеупорную форму смазать маслом. Достать тесто из холодильника и раскатать два пласта. Сформировать пирог с начинкой в форме. Для выхода пара проткнуть крышку пирога ножом. Выпекать при 180 градусах в течение получаса.

Постный пирог с капустой, рисом и грибами

Блюдо получается сытным, поэтому может подаваться как основное к обеду или ужину.

Ингредиенты

Начинка:

капуста белокочанная — 400 г;

лук репчатый — 1 головка;

рис вареный — 300 г;

грибы маринованные — 100 г.

Тесто:

масло растительное — 2 ст. л.;

сахар-песок — 2 ст. л.;

дрожжи — 20 г;

мука пшеничная — 500 г

соль — 2 ч. л.;

вода — 280 мл.

Способ приготовления:

Развести дрожжи с сахаром в воде, дождаться, пока появятся пузырьки. После высыпать в смесь муку. Перемешать, влить масло. Замесить тесто, поставить в теплое место на час–полтора. Для начинки сперва обжарить лук, после добавить капусту и потушить до мягкости. Вывалить в сковородку маринованные грибы, немного потушить. Добавить отваренный рис, специи по вкусу, перемешать. Разделить поднявшееся тесто на две неравные части. Большая часть пойдет на дно пирога, та, что поменьше, — на крышку. Выложить на нижний пласт начинку, закрыть вторым пластом. Сделать в крышке отверстие для выхода пара. Оставить пирог постоять около получаса. Печь в духовом шкафу при 180 градусах в течение получаса.

Постные супы

Постный суп из чечевицы и тыквы

Тарелка этого ароматного и питательного супа согреет и поможет надолго утолить голод.

Ингредиенты:

тыква — 500 г;

чечевица красная — 200 г;

луковица — 1 шт.;

масло подсолнечное — 2 ст. л.;

лимон — 1 шт.;

соль — по вкусу;

вода — 1 л;

зелень петрушки — по вкусу.

Способ приготовления:

Чечевицу промыть, положить в кастрюлю, залить водой и отварить. Раскалить масло в сотейнике и обжарить лук, добавить туда порезанную на куски тыкву и тушить, пока она не станет мягкой. Тушеные овощи положить в чечевичную похлебку, посолить. Варить на тихом огне около 10 минут. Выжать в суп лимон, добавить измельченную петрушку.

Постный суп-пюре

Базовый рецепт супа-пюре, который можно адаптировать под свой вкус, используя самые разные овощи и специи. Принцип готовки будет одинаков.

Ингредиенты:

картофель среднего размера — 1 шт.;

луковица — 1 шт.;

сельдерей — 3–4 стебля;

морковь — 3 шт.;

томаты — 3 шт.;

вода — 1,5 л;

чеснок — 3 зубчика.

Способ приготовления:

Порезать овощи на куски. Варить на тихом огне со специями. Когда они приготовятся, снять с огня, остудить. В охлажденный суп добавить чеснок, взбить все блендером. Высыпать приправу, довести до кипения.

Постное печенье

Постное печенье из моркови

Печенье из моркови и злаков на меду — идеальное лакомство для уютного чаепития.

Ингредиенты:

морковь — 5 шт.;

хлопья из круп и злаков — 2 стакана;

мука пшеничная — 2 стакана;

мед — по вкусу;

масло растительное — 50 мл;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Натереть морковь. Добавить в овощи масло, мед. После — хлопья, соль и муку с разрыхлителем. Перемешать до однородности. Сформировать печенье или распределить массу по смазанному маслом противню слоем в один сантиметр. Выпекать при температуре 180 градусов 20–25 минут. После остудить и порезать на ромбы.

Овсяное печенье

Диетическое овсяное печенье — отличная идея для перекуса взрослым и детям. Можно брать на работу или на прогулку в парк.

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 2 стакана;

мука — 1 стакан;

мед — 4 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

масло растительное — 50 мл;

теплая вода — 50 мл;

соль — по вкусу.

Способ приготовления: