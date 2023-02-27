Тело укрепить, очистить мысли: как правильно соблюдать Великий пост

Прихожанка во время богослужения в храме Христа Спасителя / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В понедельник, 27 февраля, у православных верующих начинается Великий пост, который продлится до 15 апреля. Священнослужители из года в год повторяют, что главное в посте — врачевание души, ее обогащение духовностью и силами молитвенных слов, а вовсе не «диета без мяса», как полагают некоторые.

Ставьте адекватные цели

В православном календаре период Великого поста предваряют три специальные недели, которые постепенно настраивают верующих на святую Четыредесятницу — Великий пост. Подготовкой к посту становится и разгульная Масленая неделя. В проповедях в храмах часто можно услышать такое словосочетание, как «постовой подвиг». Священники повторяют — не стоит воспринимать эти слова буквально.

И постановка перед собой каких-то нереальных задач тоже вряд ли имеет смысл: пост требует напряжения, но адекватного. Пусть лучше ваши силы будут затрачены на духовную, глубокую работу.

Отпустить обиды

«Не человек для поста, а пост — для человека» — такова главная суть Великого поста. Вступая в пост, следует оставить все обиды, злобу в прошлом. Поэтому так важно перед постом попросить прощения у близких, примириться с теми, кто был обижен вами, или даже с теми, кто, возможно, обидел вас.

Можно готовить на масле

У мирян каждый год возникают вопросы относительно нескольких продуктов — можно их употреблять или нет. Например, растительное масло — как с ним быть? Ответ прост. Миряне могут спокойно готовить на нем, это не «запретный продукт», но в первую и последнюю недели поста от него все же лучше отказаться.

Строго постящимся растительное масло можно принимать только по выходным, а еще 5 апреля (день стояния Марии Египетской).

Будьте честны

Обратиться к верующим со словами о Великом посте мы попросили заместителя председателя Издательского совета РПЦ иеромонаха Макария (Комогорова).

— «Возсия весна постная, цвет покаяния...» — такими словами святая церковь вдохновляет в ерующих к прохождению поприща Великого поста. Это особенное время, которое предлагается всем верующим для углубления в свое сердце и очищения его от всякой скверны греха. Пост — это отказ от «скоромной» пищи, увеселений и развлечений, но в первую очередь церковь призывает нас отказаться от лжи, ненависти, вражды и гордости. Именно такой пост поможет каждому вступить на путь духовного совершенствования, борьбы со страстями и греховными привычками, а «сердце сокрушенное и смиренное бог не уничижит» (Пс. 50:19).

И непременно самоуглубление должно сопровождать доброделание: дела милосердия и любви к ближнему, поскольку только «подавший чашу воды жаждущему» (Мф.10:42) может рассчитывать на милосердие божие. Если не делаем добрых дел, не стоит ждать доброго отношения от создателя, потому что он прощает нам все согрешения наши, если только и мы простим всем нашим обидчикам все обиды, причиненные нам. И отсюда начинается восхождение к небу.

По дороге к Пасхе

В этом году Пасха будет 16 апреля, так что поститься необходимо по 15 апреля включительно. Постящимся нужно помнить:

до поста надо начинать потихоньку отказываться от тех продуктов, что будет не положено есть;

добавляйте обязательно в рацион разные фрукты и овощи. Прислушивайтесь к себе: помните, что резкий отказ от мясного может быть воспринят организмом как стресс и спровоцирует обострение хронических болезней;

не следует поститься пожилым, детям, беременным женщинам, тяжело болеющим.

ЦИФРА

7 недель (седмиц) длится Великий пост. Самой строгой считается последняя — Страстная.

ФАКТ

Блюда из рыбы разрешены во время Великого поста на Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье (9 апреля). В Лазареву субботу, перед Вербным воскресеньем, дозволено есть икру рыб, но не саму рыбу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Лищенюк, диакон:

— Великий пост — время, когда каждый православный христианин должен остановиться на время, оглянуться назад и подумать о своей жизни, вспомнить о том, что он рожден для Царства Небесного. Проанализировав свои поступки, отношение с людьми, человек должен сделать попытку исправления своего жизненного пути. Пост заключается в преображении внутреннего человека, что способствует соединению нас со Христом.