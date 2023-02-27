Продукты глубокой переработки: что это такое и как они влияют на здоровье

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Основу рациона горожанина сегодня составляют продукты глубокой переработки. Что относится к такой еде и как она угрожает столь важному органу как кишечник — в материале «Вечерней Москвы».

Продукты питания глубокой переработки — это такие продукты и напитки, которые были подвергнуты технологической обработке для того, чтобы сократить нам время их приготовления. В их составе почти всегда есть ингредиенты, которые мы бы никогда не добавили при готовке в домашних условиях. Например, красители, подсластители, консерванты, эмульгаторы, стабилизаторы. Переработанная еда очень вкусная. А главное, она экономит время. Всевозможные полуфабрикаты (пельмени, блинчики, фрикадельки и котлеты), копчености и сосиски, консервация и кулинария, готовые овощные рагу, творожные десерты, быстрые завтраки, печенье, соусы, варенье — все можно употребить в пищу, затратив минимум времени на их приготовление. Неудивительно, что половину калорий мы получаем именно из такой пищи.

Беда в том, что такая еда не только содержит меньше питательных веществ, но и негативно влияет на микрофлору кишечника. За счет тех самых лишних добавок. Добавки содержатся в мизерных количествах.

Однако если они поступают регулярно, то наносят ощутимый вред кишечнику, ослабляют его слизистую, ухудшают пищеварение и обмен веществ, повышают риски развития заболеваний самого разного характера, от кишечных до аллергических и иммунных.

Битва за среду обитания

— В нашем кишечнике есть хорошие и плохие бактерии. Первые поддерживают иммунитет, вторые — если сильно размножатся, приводят к болезням. Причем к самым разным — вплоть до онкологии. А еще от баланса бактерий в кишечнике зависит активность мозга. Микрофлору, то есть сообщество всех микроорганизмов внутри нас, вообще говоря, сегодня считают одним из главных «органов», определяющих здоровье, — рассказывает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. — Хорошие и плохие бактерии между собой постоянно борются за среду обитания. Чтобы быть здоровыми, нам нужно заботиться о хороших бактериях. Тогда их место не займут плохие бактерии.

Казалось бы, все просто: нужно лишь правильно питаться. Но многие зачастую трактуют это по-своему.

А на самом деле правильно питаться — значит употреблять максимально естественную и простую в плане готовки еду. Больше овощей и фруктов, цельного зерна, рыбы, мяса, приготовленных дома. Полностью оградить себя от вредных добавок не получится, но это и ни к чему. Съеденный иногда кусок торта или бутерброд с колбаской не навредят.

— Просто старайтесь, чтобы основой рациона были продукты с минимальной промышленной переработкой или вовсе не обработанные, — советует эксперт.

Помогут кефир и комбуча

Еще очень важно поддерживать разнообразие полезных бактерий в кишечнике. От этого тоже зависит наше здоровье, и опять же это легко сделать при помощи правильного питания. Кисломолочные и ферментированные продукты прекрасно обеспечивают это разнообразие и могут хорошо справляться с воспалительными процессами в кишечнике. Делайте упор на кефир, йогурт, простоквашу и ферментированные блюда — квашеную капусту или яблоки, кимчи, чайный гриб (комбуча), сыр гауда, моцарелла и чеддер.

Хороший эффект на сообщество микроорганизмов в кишечнике оказывают также аптечные препараты с бактериями. В научной среде сегодня уже высказывается мысль, что пробиотики — так они называются — в скором времени прочно войдут в нашу жизнь.

— Пробиотики — это своего рода добровольцы, которые помогают в войне хороших и плохих бактерий, и действуют они на стороне хороших, — пояснила Елена Соломатина. — Их главная задача — заселить кишечник новыми полезными микроорганизмами вместо погибших. Гибнут бактерии ежедневно, и виной тому не только нерациональное питание. Зачастую гибель вызвана приемом лекарств, хроническим заболеванием или сильным стрессом. Пробиотики заселяют кишечник, вытесняя патогены и восстанавливая равновесие. Тем самым они могут помочь повысить иммунитет, снизить риск болезней, улучшить работу нервной системы и даже повысить настроение!

КСТАТИ

Чтобы микрофлора была здоровой, готовьте еду сами и используйте для этого свежие продукты. Стоит чаще есть кашу из зерна, мясо, рыбу, употреблять овощи и фрукты. Основой рациона должна быть домашняя еда, приготовленная самостоятельно из базовых продуктов. При этом изредка баловать себя вкусностями вовсе не запрещается.