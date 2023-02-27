Концерт группы «НА-НА»

Фото: АО «КРОКУС»

7 марта на сцене Vegas City Hall легендарная группа «НА-НА» готовит яркую встречу со своими поклонниками в честь Международного женского дня! Созданная в 1989 году знаменитым продюсером и рок-музыкантом Бари Алибасовым группа «НА-НА» завоевала немало наград, премий и званий, проехав с гастролями почти по всей планете. За более 30 лет музыкальной карьеры состав музыкантов группы неоднократно менялся, но хиты, полюбившиеся миллионам слушателей неповторимой энергетикой и романтическим настроением, продолжают покорять сердца зрителей. Сегодня в группе три солиста: Владимир Политов, Михаил Игонин и Вячеслав Жеребкин. Зрителей ждут как любимые композиции — «Фаина», «Шляпа», «Где ты была», так и абсолютно новые песни. Атмосфера концерта группы «НА-НА» заставит забыть о серых буднях, окунуться в приятную ностальгию и танцевать не только телом, но и душой!