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Концерт группы «НА-НА»

Полина Французова
Общество
Концерт группы «НА-НА»
Фото: АО «КРОКУС»

7 марта на сцене Vegas City Hall легендарная группа «НА-НА» готовит яркую встречу со своими поклонниками в честь Международного женского дня! Созданная в 1989 году знаменитым продюсером и рок-музыкантом Бари Алибасовым группа «НА-НА» завоевала немало наград, премий и званий, проехав с гастролями почти по всей планете. За более 30 лет музыкальной карьеры состав музыкантов группы неоднократно менялся, но хиты, полюбившиеся миллионам слушателей неповторимой энергетикой и романтическим настроением, продолжают покорять сердца зрителей. Сегодня в группе три солиста: Владимир Политов, Михаил Игонин и Вячеслав Жеребкин. Зрителей ждут как любимые композиции — «Фаина», «Шляпа», «Где ты была», так и абсолютно новые песни. Атмосфера концерта группы «НА-НА» заставит забыть о серых буднях, окунуться в приятную ностальгию и танцевать не только телом, но и душой!

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