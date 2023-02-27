18 путепроводов через железнодорожные пути построили в Москве с 2011 года

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Еще один важный вектор развития транспортного каркаса города — это строительство путепроводов через железнодорожные пути. Формирование удобных поперечных связей между районами с помощью путепроводов является важным направлением развития дорожной инфраструктуры столицы.

— С 2011 по 2021 год в рамках адресной инвестиционной программы города Москвы было построено 18 путепроводов. В период с 2022 по 2026 год предусмотрена реализация еще 21 путепровода, из них на шести уже завершены работы. Например, готовы путепровод через железнодорожные пути Киевского направления МЖД в районе пересечения проспекта Генерала Дорохова с улицей Матвеевской и с улицей Веерной, три путепровода в рамках строительства улично-дорожной сети для транспортного обслуживания ТПУ «Саларьево», — сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, Старо-Рублевский путепровод через железнодорожные пути МЦД-1 сформировал прямую транспортную связь улицами Ивана Франко и Герасима Курина, а путепровод через железнодорожные пути МЦД-1 (Смоленское направление МЖД) позволил связать два района столицы — Дорогомиловский и Филевский Парк на западе Москвы. Сейчас в Москве ведется строительство еще пяти путепроводов. Это путепровод «Текстильщики-1», Дмитровский путепровод, путепровод через железнодорожные пути МЦД-1, соединяющий проектируемый проезд № 2236 с улицей Хачатуряна, путепровод через Савеловское направление МЖД, соединяющий улицу 800-летия Москвы с улицей Инженерной, и путепровод в районе 24-25-го километра Ленинградского шоссе.

— Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить реализацию программы по реконструкции и строительству путепроводов над железнодорожными путями для формирования удобных поперечных связей между районами. Он отмечал, что реализация этих дорожных проектов создаст для водителей дополнительные маршруты передвижения по городу, уменьшит заторы и улучшит транспортную ситуацию в Москве. Сейчас ведется проектирование по 10 путепроводам, еще два планируются к реализации до 2026 года, — также добавил глава ведомства.