Какую помощь могут получить семьи с новорожденными детьми в Москве

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Депутаты фракции ЛДПР и члены Совфеда предложили ввести новый вид поддержки малообеспеченных семей — сертификат для новорожденных. При помощи него можно будет получить товары первой необходимости для малыша. «Вечерняя Москва» поговорила с одним из авторов этого предложения и узнала, какие преимущества могут появиться у родителей, если законопроект будет принят.

Поддержка малообеспеченных семей

Воспользоваться сертификатом смогут малообеспеченные семьи, которые постоянно проживают на территории РФ. Номинальная стоимость сертификата будет назначена правительством РФ исходя из средних цен на товары для ребенка.

В беседе с «ВМ» один из инициаторов законопроекта, сенатор Вадим Деньгин, рассказал, что идея о создании таких сертификатов возникла уже давно:

— Порой очень сложно обеспечить своего ребенка первыми необходимыми принадлежностями. В этом вопросе очень важна поддержка государства.

Он отметил, что помочь малообеспеченным семьям государство может посредством первичного набора для новорожденного — коляска, кроватка, столик для пеленания, а также средствами личной гигиены.

— Семьям с новорожденными детьми, особенно малоимущим, очень важно, чтобы этот набор был под рукой, — сказал депутат. — Потому что все это стоит очень дорого. Потому посредством этого сертификата государство позволяет получить все необходимое для ребенка.

Инициатива, как подчеркнул Деньгин, позволяет заменить одни вещи на другие из перечня предоставляемых, если у семьи уже есть что-то свое, но не предполагает обналичивания средств:

— Законопроект не предполагает обналичивания сертификата. Он только дает возможность обменять эти средства на предметы первой необходимости.

Кроме того, инициатор законопроекта дополнил, что эта мера — поддержка не только многодетных семей, но и промышленности, которая в полной мере может участвовать в нем.

Какие меры поддержки семей с новорожденными детьми есть в Москве

Все семьи могут рассчитывать на:

единовременное пособие при рождении ребенка. Его может получить один из родителей, либо лицо, которое его замещает;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Мера поддержки доступна как безработным родителям, так и тем, кто работает. За пособием может обратиться один из родителей ребенка, либо опекуны. Но пособие выплачивается на руки только тому, кто находится в отпуске по уходу за детьми;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет безработным. Такой вид поддержки могут получить безработные родители, которые не получают пособия по безработице. Оформить его могут мать или отец, а также другие родственники и опекуны;

материнский капитал. Рассчитывать на него могут как мать, так и отец, если он по каким-либо причинам является единственным опекуном ребенка.

Зарегистрированные в Москве могут получить:

единовременную выплату на возмещение расходов в связи с рождением или усыновлением ребенка. Эту выплату могут получить семьи, где хотя бы один из родителей имеет постоянную прописку в Москве. Размер выплаты составляет 6945 рублей за первого ребенка и 18 307 рублей за второго.

Малообеспеченные московские семьи могут дополнительно оформить:

ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Его может получить беременная женщина со сроком беременности от 12 и более недель при условии, что она встала на учет в женской консультации до 12-й недели беременности. Выплата назначается с шестой недели беременности. Обязательное условие — регистрация в Москве. Также на выплату могут рассчитывать родитель (усыновитель) или опекун (попечитель) ребенка в возрасте от рождения до 18 лет. Гражданство значения не имеет, но как ребенок, так и усыновитель должны иметь регистрацию в Москве;

ежемесячную выплату при рождении или усыновлении первого ребенка. Можно оформить женщине, которая имеет гражданство РФ и постоянно проживает в России. Также если она усыновила ребенка до 1 января 2023 года. При этом среднедушевой доход семьи не должен быть выше двух прожиточных минимумов трудоспособного населения;

ежемесячную выплату из материнского капитала. Эта мера поддержки возможна, если ребенку еще не исполнилось три года и доход семьи при этом не выше двух прожиточных минимумов на душу населения;