Паучье гнездо: кто такие ЧВК «Рёдан» и зачем они устраивают драки в ТЦ

Фото: t.me/chvkredan0

Вечером 22 февраля в одном из крупнейших московских ТЦ «Авиапарк» произошла массовая драка между подростками. Молодые люди были одеты в клетчатые штаны и черные толстовки с изображением паука с двенадцатью лапами и цифрой «4», красовавшейся на спине членистоногого. Сотрудники охраны не стали вмешиваться в потасовку. По разным данным, в стычке приняли участие не менее 20 человек. Как выяснилось позже, дебоширами оказались участники новой субкультуры, называющие себя ЧВК «Рёдан». Теперь ребят разыскивает полиция. «Вечерняя Москва» решила узнать, что это за движение и насколько оно может быть опасно для подростков.

Что такое ЧВК «Рёдан»

Подростки с обесцвеченными волосами, носящие необычные костюмы с изображением смертоносной черной вдовы, прозвали себя ЧВК (частная военная компания) «Рёдан». Участники «сообщества» — это преимущественно поклонники японских мультфильмов аниме и комиксов «манга».

Первые упоминания о «рёданах» в Сети появились зимой 2022 года. Разумеется, аббревиатура ЧВК никакого отношения к частной военной компании не имеет — участники группы решили взять такое громкое название для пущей эпатажности. Вторая часть «имени» — это отсылка к серии японских комиксов манга Hunter x Hunter – «Охотник х Охотник», одного из главных героев которой зовут Геней Рёдан. Он был главарем банды под названием «Пауки». Именно такой опознавательный знак — двенадцатилапового паука — и используют подростки.

Штаб-квартира в «Авиапарке»

Некоторые представители субкультуры на правах анонимности уже успели рассказать разным СМИ, что у сообщества нет идеологии как таковой, а их главная цель — объединение по интересам и не более того.

У сторонников ЧВК «Рёдан» имеется несколько больших групп в социальных сетях. Львиная доля подписчиков — подростки в возрасте от 14 лет. И «Авиапарк», как выяснилось, вот уже почти полгода является своего рода штаб-квартирой «пауков», где они встречаются и проводят вместе время.

В Telegram-канале «ЧЗХ 18+» сообщается, что в ряде городов России силовики начали задерживать зумеров из ЧВК «Рёдан». По данным источника, число задержанных на данный момент составляет около 300 человек.

По информации СМИ, конфликты между «рёданами» в «Авиапарке» происходили регулярно. По неподтвержденным данным, в одной из таких разборок один человек пострадал от холодного оружия.

Теперь полицейские ведут активный поиск подростков, которые носят атрибутику ЧВК «Рёдан». Примечательно, что в пабликах, посвященных новой субкультуре, представители ЧВК указывают, что провокаторами потасовок каждый раз становились не сами почитатели аниме-культуры, а другие подростки, которые придирались к «паукам» из-за внешнего вида. Однако никто из сторон не хочет брать на себя ответственность за инциденты.

Источник, близкий к правоохранительным органам, заявил «ВМ», что в истории с ЧВК «Рёдан» задержанных нет. При этом начата проверка, и дело находится в МВД.

В свою очередь в пресс-службе «Авиапарка» поспешили успокоить, заверив, что случившаяся драка — это всего лишь пранк подростков, которые жаждут славы в интернете.

Опасно ли водиться с «пауками»?

По мнению семейного психолога Натальи Наумовой, у представителей ЧВК «Рёдан» нет никакой агрессивной или антигуманной позиции. В ситуации, которая произошла в ТЦ «Авиапарк», они, по словам специалиста, пытались отстоять свои права перед другими подростками, которые и спровоцировали драку.

— На видео, которые имеются в Сети, мы видим, что довольно субтильные и хрупкие подростки пытаются тягаться с ровесниками, которые отличаются спортивным телосложением, — сказала Наумова. — Понятное дело, что силы неравны. Но мы прекрасно понимаем, что ребята из числа «Рёдан» не являются агрессорами и провокаторами: в этом можно убедиться, если детально изучить историю этого конфликта.

Несмотря на то, что «пауки», по словам Наумовой, не вводят в массы негативную информацию и не пытаются влиять на мировоззрение, психолог все же призывает родителей проявлять бдительность и не позволять своим детям вступать в ряды подобных субкультур.

— Важно не то, что сейчас данная субкультура не опасна, а то, как она будет развиваться далее. Сегодня это милые подростки в забавных одеждах. Завтра же им покажется, что для лучшей самообороны следует вооружиться. И вот тогда это станет уже вполне себе опасным синдикатом. Ведь ребятами сейчас движет страх, что их могут снова и снова обидеть, и нужно давать отпор. И это может привести к опасным последствиям, не говоря уже о летальных исходах, — предупредила спикер.

Собеседница «ВМ» призвала родителей проявлять особое внимание по отношению к детям, которые увлечены культурой аниме.