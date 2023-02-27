Более 300 подростков задержали в Москве из-за беспорядков

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На прошедших выходных в столице из-за беспорядков задержали более 350 человек. Об этом стало известно в понедельник, 27 февраля.

По предварительным данным, правоохранительные органы относят задержанных к сторонникам молодежного движения «Рёдан». 319 из них являются несовершеннолетними. У некоторых молодых людей при задержании были изъяты ножи, газовые баллончики и страйкбольные пистолеты, сообщает РИА Новости.

Ранее появилась информация, что беспорядки начались после потасовки, которая произошла в торговом центре «Авиапарк» в Москве. Полиция задержала зачинщиков, в их отношении возбуждены уголовные дела.

Позже в СМИ появилась информация, что конфликт представителей подростковых субкультур вылился за пределы столицы: более ста подростков собрались для выяснения отношений в Красноярске.