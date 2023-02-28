«Газпромнефть-СМ» расширяет испытательную базу своего научно-исследовательского центра

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«Газпромнефть — смазочные материалы» сформировала на площадке своего научно-исследовательского центра новый сектор, позволяющий испытывать влияние масел на уплотнительные элементы и герметичность узлов двигателя. Высокотехнологичное оборудование и уникальные эксплуатационные тесты будут применяться при разработке рецептур смазочных материалов впервые в России. Ранее подобные испытания производились только в автомобилестроительной и химической отраслях. Расширение собственной научно-технической базы является частью стратегического развития компании.

Новое оборудование позволяет проверять влияние смазочных материалов на полимерные элементы двигателя — уплотнители, шланги и ремни. Специалисты центра будут выявлять деформацию, плотность и прочность деталей при их взаимодействии с разными видами масел. Компания станет первым производителем смазочных материалов в России, которая будет проводить подобные тесты на стадии разработки новых рецептур. Дополнительная проверка и исследования гарантируют минимальное влияние масел на уплотнительные элементы, а значит, снижают риск разгерметизации ключевых узлов двигателя.

— Для нас очень важно гарантировать высокое качество продукции, и мы контролируем все ключевые этапы — от производства присадок и базового масла до фасовки и инструментов реализации. Сектор испытаний влияния смазочных материалов на полимерные элементы двигателя на стадии разработки рецептур стал принципиально новым решением для всей российской нефтеперерабатывающей отрасли. Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию и внедряем лучшие мировые практики, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.