Любовь и драма Костомарова: как семья и близкие поддерживают спортсмена

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Вести из больницы, где лечится Роман, то тревожные, то дающие надежду. Мы продолжаем следить за состоянием 46-летнего фигуриста…

Скоротечная пневмония

А началось все около двух месяцев назад. Не успели смолкнуть последние аккорды ледового шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», как в прессе появилась первая информация: один из любимцев российских зрительниц, харизматичный красавец и мечта всех участниц «Ледникового периода», начиная с Юлии Ковальчук и заканчивая Региной Тодоренко, которая даже обращается к нему по имени-отчеству — Роман Сергеевич, — 10 января оказался на больничной койке клиники «Коммунарка» с тяжелой пневмонией. Причем болезнь развилась из обычной, хотя и довольно сильной простуды буквально в течение суток.

Как рассказывала жена Романа, чемпионка мира Оксана Домнина, у него не было никаких особых симптомов — разве что легкий кашель, но Костомаров при этом из-за травмы руки принимал обезболивающее, что, возможно, и смазало картину развивающейся болезни. А потом новости начали поступать с калейдоскопической быстротой. Сначала Костомарова подключили к аппарату ИВЛ, потом наступило резкое ухудшение. Из-за некроза фигуристу пришлось ампутировать ступни обеих ног. Ходили слухи, что этим дело не ограничилось, и Роману удалили и пальцы на руках и даже кисти…

Сейчас из-за больничных стен просачиваются вести одна другой хуже. Насколько они достоверны, судить трудно — лечащие врачи происходящее не комментируют, родственники Романа молчат. Но из обрывочных данных картина складывается такая: сепсис, который спровоцировала пневмония, вызвал синдром внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдром), был сильно поражен иммунитет. В итоге Костомаров перенес два инсульта и у него начался вторичный менингит. После активного кровоизлияния у пациента поражена четверть мозга, а из-за внутрибольничной инфекции — синегнойной палочки — легкие. Самостоятельно дышать Роман не может — он по-прежнему подключен к ИВЛ и находится в медикаментозной коме.

Причина — в закаливании?

И все же, как такое могло случиться с молодым, здоровым, физически сильным мужчиной?

Что стало причиной этой драмы, до конца пока не ясно. Известно лишь, что у Костомарова буквально накануне госпитализации резко поднялась температура. Но такое у фигуристов, по словам Оксаны Домниной, обычное дело. Оксана говорит: «Могу сказать про себя: 30 декабря я лежала с температурой 39, а через день уже выступала. Для фигуристов это рядовая ситуация».

В сети, правда, появился и невесть откуда взявшийся слух: мол, Роман решил вышибить «клин клином» и для этого с температурой 38,4 полез в прорубь. Но эти домыслы тут же опроверг его отец Сергей Иванович Костомаров.

— Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, которое всегда губительно, нужно как можно раньше обратиться в лечебное заведение, — утверждает старший врач-инфекционист Главного военного клинического госпиталя Росгвардии Мария Юринская. — Все будет зависеть от организма хозяина и микроорганизма, который туда вторгся. Инфекционный процесс зависит от многих непредсказуемых факторов.

Шоу «Волшебник страны Оз» — в роли колдуньи Брунгильды / Фото: Илья Питалев / Риа Новости

Чемпион из рабочего района

Вспомним: на льду Роман оказался совершенно случайно. В детстве он мечтал стать пловцом. Ну или гимнастом. Но остался на катке, где девятилетнего мальчишку и заметила тренер Лидия Караваева.

Дела сначала шли не слишком гладко. «Улица меня затягивала, дворовая жизнь. Я из Марьина, Москва-река рядом, там с тройки, тракторы, краны, патроны строительные, которые мы взрывали. Хотелось картошку печь на Москве-реке, купаться — все что угодно, только не ходить на тренировки два раза в день! Сверстники идут гулять после школы, а тебе надо садиться на автобус и полтора часа добираться до катка, чтобы тренироваться два часа. Конечно же, я пропускал тренировки по несколько дней, но об этом узнавала мама, и я был вынужден возвращаться на лед».

Но привык. Тренер Лидия Караваева предложила Роману встать в пару со своей дочерью Екатериной Давыдовой. А дальше были 10 лет совместных выступлений, во время которых дуэт стал чемпионами мира среди юниоров и бронзовыми призерами взрослого чемпионата России. А уже потом последовало звездное предложение от знаменитого тренера, олимпийской чемпионки Натальи Линичук. Роман выступал в России, а потом вместе с Линичук переехал в США...

«Верю в тебя, мой герой!»

На днях Оксана Домнина, поддерживая мужа, опубликовала в соцсетях трогательное сообщение к его дню рождения: «С днем рождения, мой герой, мой сильный, мой любимый! Мой чемпион во всем! Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты! Ровно год назад мы и представить себе не могли даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти. Но сейчас так, и мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи».

Со словами поддержки в адрес бывшего партнера по танцам на льду выступила и Анна Семенович:

— Я знаю Рому много лет. Он был моим надежным партнером на льду. Невероятно волевой, мужественный человек, боец по жизни, — рассказала «Вечерней Москве» Семенович. — Уверена, что он справится и пройдет через это испытание. То, что произошло, — огромная несправедливость, которую сложно принять. Но жизнь продолжается. Я желаю Роме скорейшего восстановления! Пусть твоя сила духа крепнет с нашей любовью к тебе. Я, как и все наши друзья-фигуристы, всегда рядом и готова тебя поддержать во всем!

Кстати, отношения Костомарова и Семенович тоже не всегда были простыми. Когда Роман вслед за тренером Натальей Линичук переехал в США, его партнершей стала Татьяна Навка. Но потом Линичук посчитала этот дуэт бесперспективным.

Легендарный танец Навки и Костомарова «Кармен» / Фото: Александр Алпаткин / ТАСС

Несмотря на то, что пара поднималась на пьедестал на чемпионате России и даже попала на чемпионат Европы и мира. Тогда-то партнершей Романа и стала юная Анна Семенович. Но больших высот паре покорить не удалось, и Костомаров вернулся к Татьяне Навке. Хотя тренироваться они стали уже под руководством другого тренера — Александра Жулина, кстати, первого супруга Навки. А будущей звезде шоу-бизнеса Семенович пришлось повесить коньки на гвоздь. Этому поспособствовала еще и тяжелая травма, которую получила Анна. Может, оно и к лучшему — в группе «Блестящие» Семенович получила такую известность, какая ей и не снилась на льду.

Несмотря на все эти бурные перипетии, Анне и Роману удалось сохранить хорошие отношения. В 2005 году, когда «блестящая» в кафе давала интервью журналу «Карьера», за соседним столиком неожиданно оказалась пара Навка — Костомаров, только что успевшая стать чемпионами мира по фигурному катанию в Москве. И Анна, свернув интервью, тут же присоединилась к бывшим коллегам. Причем было видно, что все они искренне рады встрече.

В личной жизни у Романа сначала тоже не все было гладко. Первой его женой стала Юлия Лаутова, российская фигуристка, катавшаяся за Австрию. В то время она закончила свои выступления в женском одиночном катании. А у Костомарова все мысли были только о предстоящей туринской Олимпиаде. В результате через три года этот брак распался.

Кстати, с Оксаной Домниной он был знаком еще раньше. Но отношения у них завязались уже после развода Романа и Юлии. Любопытно, что Оксана была дружна с бывшей супругой Костомарова и даже была гостьей на их свадьбе.

Роман и Оксана не торопились узаконить свои отношения. Хотя к тому времени у них уже была дочка Настя. Оксана мечтала о свадьбе, но… случилась влюбленность. Как вспышка. Как наваждение… Во время съемок одного из сезонов «Ледникового периода» у Домниной вдруг вспыхнули чувства к своему партнеру Владимиру Яглычу. И Оксана решила уйти от Романа.

А потом так же неожиданно вернулась и стала женой Костомарова. Они сыграли шикарную свадьбу и обвенчались. Вскоре у пары родился сын Илья, которому уже почти семь лет.

Казалось бы, жизнь наконец наладилась. И вот — новый удар судьбы. Очень хочется надеяться, что для этой красивой пары все завершится благополучно.

Редакция «Вечерней Москвы» желает Роману Костомарову скорейшего выздоровления. Молимся за него вместе со всеми поклонниками и поклонницами его таланта и всеми любителями фигурного катания.