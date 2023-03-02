Социальные координаторы работают в одной команде с врачами

Мария Смирнова, социальный координатор ГКБ им. Ворохобова / Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Социальные координаторы вместе с медиками помогают восстановлению пациентов. Пока врачи лечат, координаторы берут на себя решение немедицинских вопросов и предоставляют пациентам социальную и психологическую поддержку.

Оказаться в больнице — всегда стресс для человека. Часто со скорой помощью люди попадают в приемное отделение без сопровождения близких и без документов, находятся в растерянности или вовсе без сознания. В медицинские учреждения привозят бездомных, а также иногородних жителей и иностраннцев, которым не к кому обратиться за помощью. Социальные координаторы проактивно выявляют потребности пациентов, оказавшихся в трудной ситуации, и помогают им решить проблемы с момента госпитализации и до выписки.

Душевное равновесие — важный компонент выздоровления. В случае повышенной тревожности, апатии или раздражения пациентов и их родственников, врачи обращаются к специалистам Московской службы психологической помощи.

— К нам поступила девушка с жалобами на острую боль в животе. Врачи провели всестороннее обследование и показаний для госпитализации не выявили. Девушка была абсолютно здорова, но наотрез отказалась уезжать из больницы. Она панически боялась остаться одна. Все ее родственники были в другом регионе, и даже в сопровождении социального координатора ехать домой она не хотела. Наш психолог побеседовала со взволнованной пациенткой, провела консультацию. В итоге девушка успокоилась и сама поехала домой, — вспоминает Дмитрий Подлесных, старший координатор городской клинической больницы имени В.М. Буянова.

После неотложной помощи некоторым пациентам требуется поддерживающая терапия в других специализированных медицинских учреждениях.

— Одинокая пенсионерка нуждалась в дальнейшем лечении почек, но женщина была дезориентирована и самостоятельно не смогла бы покинуть больницу и снова госпитализироваться. Пациентка уже получала услуги надомного социального обслуживания. Поэтому мы направили социального работника на сопровождение пациента в медицинские учреждения, — рассказывает Ольга Жукова, старший координатор городской клинической больницы № 24.

Не редкость и случаи, когда врачи испытывают трудности с установлением личности пациента.

— В нашей практике был пациент с амнезией. Лечащий врач задавала ему наводящие вопросы, показывала фотографии различных районов в цифровых картах, чтобы получить хоть какие-то сведения о его имени и месте жительства. Социальные координаторы отправили фото в общественные поисковые организации и быстро установили личность пациента. Это оказался бездомный мужчина, подопечный социального трудового приюта одной из городских некоммерческих организаций. Память постепенно вернулась, и пациент смог вернуться в место проживания, чтобы продолжить социальную адаптацию, — делится Евгения Костылева, старший координатор городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского.

Социальные координаторы находят родственников, восстанавливают утерянные документы, при необходимости и помогают решить другие немедицинские вопросы, с которыми пациент не может справиться сам.

— Координаторы оказывают колоссальную помощь. Они освободили значительную часть нашего времени, которое теперь мы можем посвятить диагностике, принятию врачебных решений. Мы спокойны за одиноких пациентов, которые прямо в больнице проходят функциональную диагностику и еще до выписки оформляют надомное обслуживание или получают путевку в социальный дом. Соцоординаторы действуют быстро и слаженно. Их спокойствие передается пациентам и врачам. Вижу, как от заботы специалистов соцзащиты, люди успокаиваются, настраиваются на выздоровление, — говорит Екатерина Мухина, заведующая приемным отделением городской клинической больницы имени О.М. Филатова.

Служба социальных координаторов работает в тридцати стационарах города. Специалисты проактивно выходят к пациентам, рассказывают о социальных услугах и помогают в решении различных немедицинских вопросов. Если человеку нужна эмоциональная поддержка, ее окажут специалисты Московской службы психологической помощи населению, которые работают вместе с координаторами. В результате социальная помощь становится ближе, доступнее, а главное — оказывается своевременно.