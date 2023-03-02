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МТС отключает ЗG в Москве

Полина Французова
Общество
МТС отключает ЗG в Москве
Фото: Freepik

К концу 2023 года МТС планирует перевести большинство базовых станций 3G в Москве в самый актуальный на сегодняшний день стандарт сотовой связи — LTE. На текущий момент компания перевела на него уже около 62% базовых станций, работавших раньше в стандарте 3G.

Сейчас смартфонами 3G в Москве пользуются около 3 процентов абонентов — подавляющее большинство уже перешло на гаджеты с поддержкой LTE, который позволяет пользоваться интернетом на высокой скорости.

Таким образом, поддержка сетей 3G теряет смысл: в прошлом году 98 процентов всего интернет-трафика в сети оператора в Москве прошло именно в сети LTE. Чтобы увеличить емкость и, соответственно, скорость сетей, оператор использует частоты устаревшего ресурса для самого актуального — проводит рефарминг частот.

Там, где рефарминг уже проведен, скорость интернета увеличилась в среднем на 30 процентов, емкость сетей — на 28 процентов, сообщает компания. По ее данным, в Москве и области средняя скорость мобильного интернета приближается к 60 Мбит/с.

Вице-президент по технике компании Виктор Белов уточняет, что после 2025 года по мере прекращения использования 3G-телефонов компания сможет постепенно выключать по всей России оставшиеся сети старого поколения, что даст прирост скорости в сетях LTE еще на 12 процентов.

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