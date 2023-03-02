Как волонтеры Луганского приюта помогают одиноким животным на Донбассе

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Одиноким животным на Донбассе помогают сотрудники и волонтеры луганского приюта «Помоги другу». «Вечерняя Москва» узнала о нелегких судьбах питомцев и их спасении.

Зеленоглазый кот по кличке Сироп прячется от проливного дождя под колесом припаркованного автомобиля. Водитель, не заметивший четвероногого, заводит двигатель и готовится выезжать. Еще пара секунд, и история Сиропчика закончилась бы трагично. Но по счастливой случайности рядом оказались волонтеры. Они останавливают водителя и достают кота. В заботливых руках неравнодушных луганчан ушастый стал ласковым. Его, как и десятки других животных, приютили волонтеры приюта «Помоги другу», чтобы в дальнейшем помочь обрести питомцам новый дом.

— Мы организовались стихийно еще в 2014 году, несмотря на обстрелы и на то, что жили одним днем, — рассказала основатель и хозяйка приюта Галина Гагара. — Многие в то время уезжали из Луганска и оставляли животных на улице. Сначала мы просто подкармливали их, а затем решили брать их на передержку.

Приют был создан на территории личного домостроения Галины. Со временем в нем собралось более 200 кошек и до 80 собак.

— К нам поступает много животных с освобожденных территорий. Часто они прибиваются к российским военным, те передают питомцев нам, — сообщила Галина. — Намного чаще люди стали брать животных после того, как ЛНР вошла в состав России. С началом спецоперации у людей и их питомцев появилась надежда на светлое будущее.

Работать пятерым волонтерам приюта помогает человеческая доброта.

— Неравнодушные люди часто шли нам навстречу, особенно россияне. Кто-то помогал обустраивать приют, кто-то жертвовал корма, медикаменты, игрушки и пледы. Отзывчивость людей вселила надежду не только в нас, но и в наших подопечных, — отметила хозяйка приюта. — Не так давно российские военнослужащие помогли нам поменять крышу здания, установить ворота, заменить вольеры на новые.

В приюте животных стерилизуют, делают им прививки, лечебные процедуры.

— По образованию мы не ветеринары, но все необходимые навыки мы приобрели за годы помощи четвероногим. Часто наши волонтеры проводят с подопечными приюта больше времени, чем дома со своими питомцами, — добавила Галина.

Животные почти всегда под присмотром, за ними наблюдают даже ночью, через видео камеры. Территория приюта огорожена, чтобы питомцы могли безопасно гулять.

— Животные страдают без человеческой заботы, скучают по хозяевам. Некоторые коты, оставшись без владельцев, отказывались от еды и умирали, — добавила Галина. — Особенность питомцев из освобожденных территорий в том, что они прошли через ужасные обстрелы, голод, были брошены хозяевами, но чудом выжили. Например, под Лисичанском местная жительница подкармливала 17 брошенных котов, с чем ей помогали российские военные, они делились кашей и тушенкой. Но позже женщина погибла от осколков разорвавшегося снаряда. Бойцы сообщили волонтерам о брошенных котах. И мы забрали животных в приют.

Галина отметила у животных интересную особенность: они доверяют людям, несмотря на то, что те их бросали. Вновь оказавшись в добрых руках, коты радостно мурчат, а собаки — виляют хвостом.