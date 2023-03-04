Народный календарь. Птицы, уха и гадания — как правильно провести 7 марта

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7 марта Православная церковь чтит память святого мученика Маврикия и его 70 воинов. Он жил в IV веке, был полководцем Фиваидского легиона и проповедовал христианство в Сирии. Среди сторонников святого находились его сын и 70 подчиненных воинов. Однажды за проповеди на полководца донесли императору-язычнику, который в итоге приказал предать пыткам верующих. Сына Маврикия Фотина зарубили мечом, а самого мученика и его сторонников пытали посредством огня, каленого железа и насекомых.

Наши предки называли 7 марта Маврикиевым днем и считали, что именно тогда возвращались грачи, скворцы и ласточки с южных земель. Говорили: «Ранние ласточки — к счастливому году». На Маврикия земледельцы принимались за весенние работы в полях: вывозили скопившийся за зиму навоз на будущие пашни и нивы. Однако и здесь были некоторые тонкости: если на Маврикия выпадало полнолуние или новолуние, не разрешалось запахивать навоз в землю, чтобы сорные растения росли медленнее.

На Руси в этот день на стол подавали «черную уху» — в нее добавляли оставшиеся в запасах коренья и соленые огурцы. У верующих начинался Великий пост, когда запрещено употреблять мясо, рыбу, поэтому суп считался постным.

В Маврикиев день запрещалось доедать хлеб за другим человеком, ведь так можно было ненароком забрать его счастье и достаток. Не оставляли недоеденный хлеб на столе, чтобы не навлечь на себя болезни, но скармливали его птицам. Не откладывали деньги с полученной сдачи — это сулило неудачу в делах и потерю денежного благополучия. Запрещалось также гадать: можно было не только «прогадать» свою судьбу, но и навлечь на себя несчастье.

Приметы погоды:

если перелетные птицы рано вернулись, то совсем скоро будет тепло;

туман стелется по дороге — лето будет ненастным;

грачи вьют гнезда — будет сырая и холодная погода;

холодный день — осень будет теплая и сухая, а лето, наоборот, сырым.

Именины отмечают:

Андрей, Афанасий, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Прасковья, Сергей, Степан, Федор, Филарет, Филипп.