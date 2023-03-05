Народный календарь. Почему нужно сыграть свадьбу до 8 марта

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

8 марта Православная церковь чтит память святого Поликарпа Смирнского. Он был учеником Иоанна Богослова, одного из 12 апостолов, и прославился тем, что принес христианство в Азию, лечил больных, помогал нищим. Поликарп рано осиротел и вел праведную жизнь.

На Руси 8 марта называли Днем Поликарпа и кислых девок. Незамужние девушки грустили, перебирали платья, приданое. Если они не сыграли свадьбу до 8 марта, то приходилось ждать конца весны. «Убирай, девка, сундуки, закрывай наряды», — говорили наши предки. Но девицы времени зря не теряли и проводили обряды на привлечение женихов. Они дожидались появления молодого месяца, а увидев его, вертелись на правой пятке, приговаривая: «Млад месяц, увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя». После этого они тайком брали метлу и заметали сор с улицы в избу, нашептывая: «Гоню я в избу свою молодцов, не воров. Наезжайте ко мне женихи с чужих дворов».

8 марта обнаруженную паутину в домах не сметали, она считалась хорошей приметой — значит, семью ждет счастье. Паутину нельзя было снимать до Пасхи, потому что можно потерять дом. Еще в этот день наблюдали за птицами, особенно за сороками. Если они летали спокойно — быть теплу. Но если птицы прятались под крыши домов или сараев — быть вьюге. Действительно, возвращение холодов было вполне возможно. «Март месяц любит куролесить, морозом гордится и на нос садится», — говорили на Руси.

Приметы погоды:

день 8 марта выдался туманным — будет дождливое лето;

если лед на Поликарпа еще не сошел, то весенняя рыбалка не будет удачной;

если воробьи начинали вить гнезда, то морозов больше не ждали.

Именины отмечают:

Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей, Федор.