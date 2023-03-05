Гудбай, Америка, с нами Китай: новый пакет санкций США не повлияет на поставку техники в Россию

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Санкционный список США пополнился смартфонами дороже 300 долларов, фенами и большим количеством бытовой техники — теперь эти товары запрещено экспортировать. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов повлияет ли это решение на россиян.

По словам аналитика Даниила Кашина, эта ситуация практически никак не скажется на покупателях.

— Параллельный импорт тех же айфонов продолжится. Основной поставщик такой техники — Китай и Индия. Тут другой вопрос — США могут начать тщательнее проверять дистрибьюторов, поэтому каналы поставок в нашу страну могут измениться или несколько сократиться. Однако о полном прекращении поставок речи не идет. Запрет формальный, США уже год не завозят практически ничего из списка напрямую, — рассказал эксперт.

Кроме смартфонов, в список попали принтеры (например HP), холодильники (например Maytag), клавиатуры (HyperX), пылесосы (Hoover), кондиционеры, стиральные машинки и многое другое. Однако даже такие ограничения не сильно повлияют на текущую ситуацию.

— Американских производителей бытовой техники у нас уже осталось очень мало. В основном это остатки со складов. Производителей с большим успехом заменили китайцы и турки — их продукция стоит примерно на 10 процентов дешевле и сейчас гораздо доступнее, — добавляет аналитик.

Однако если вас интересуют именно американские бренды электроники, то придется раскошелиться — их продукция в ближайшее время может несколько подорожать.

— Например, базовый американский принтер обойдется вам уже не в 4500 тысячи рублей, а в 5000 рублей. С пылесосами та же история. Если раньше модели стоили в среднем от 15 до 30 тысяч рублей, то сейчас — 20–40 тысяч рублей, — поясняет Даниил Кашин.

Опыт вторичных санкций не распространен. Многие компании из США в курсе серых схем, благодаря которым они могут получать какую-то прибыль. Эксперт уверен, что сильного влияния такая мера не окажет — рынок адаптировался за год.

ЦИФРА

1.7 миллиарда долларов — объем экспорта из США в Россию, рекордно низкий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— С покупкой дорогостоящей американской техники я бы не спешил, потому что, по прогнозам, курс доллара будет расти приблизительно до апреля. Дешевле всего американская техника сейчас продается в интернете — крупные офлайн-магазины вынуждены делать наценку в размере 30 процентов из-за расходов.