Заплати 300 миллионов и спи спокойно: юрист Соловьев рассказал, что грозит блогеру Лерчек и ее мужу за неуплату налогов
8 марта блогеры Артем и Валерия Чекалина заявили, что готовы возместить весь ущерб в рамках возбужденного в их отношении дела о неуплате налогов на 311 миллионов рублей.
Во вторник, 7 марта, в особняк супругов нагрянули силовики. Они обнаружили пять люксовых иномарок: Mercedes, Porsche, Audi, «Гелендваген» и BMW; несколько пар элитных часов, пачки долларов, ювелирные украшения, восемь загранпаспортов и один американский.
Чекалина заявила, что золото приобретено в банке, а американский паспорт принадлежит сыну Льву, рожденному в США. Валерия сколотила состояние на фитнес-марафонах и рекламе в соцсетях. Но налоги она платила не в полном объеме.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Иван Соловьев, заслуженный юрист России:
— Как Чекалиной удалось уклоняться от налогов? Грань между оптимизацией налогов и уклонением от их уплаты тонкая. Чекалина, вероятно, незаконно раздробила бизнес с родственниками: выводила средства с помощью их счетов, открытых через ИП. Ей грозит штраф в размере 200– 500 тысяч рублей или в размере дохода за период от 18 месяцев до трех лет, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. Если преступление совершено впервые, наказания можно избежать.